LPG Price Today: घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी, आज क्या है रेट?
मुख्य बातें
- LPG Price Today: घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज शनिवार को भी कोई बदलाव नहीं हुआ है
- कीमतें पुराने स्तर पर बरकरार हैं
- इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट काफी घट गया है
LPG Price Today: देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट आज भी स्थिर बना हुआ है। एक तरफ से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फिर से यातायास सामान्य स्थिति में वापस लौट रहा है। इन अच्छी खबरों के बीच घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर हैं।
आज क्या है एलपीजी सिलेंडर का रेट? (Domestic LPG Cylinder Price Today)
नई दिल्ली - 942 रुपये
कोलकाता - 968 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
चेन्नई - 957.50 रुपये
गुरुग्राम - 950.50 रुपये
नोएडा - 939.50 रुपये
बेंगलुरू - 944.50 रुपये
भुवनेश्वर - 968 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 951 रुपये
डीजल का रेट क्या है? (Commercial LPG Cylinder Price Today)
नई दिल्ली - 3113.50 रुपये
कोलकाता - 3255.50 रुपये
मुंबई - 3067.50 रुपये
चेन्नई - 3283 रुपये
गुरुग्राम - 3130 रुपये
नोएडा - 3113.50 रुपये
भुवनेश्वर - 3290 रुपये
बेंगलुरू - 3198 रुपये
चंडीगढ़ - 3136 रुपये
हैदराबाद - 3367 रुपये
जयपुर - 3141 रुपये
लखनऊ - 3236 रुपये
पटना - 3400 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3152 रुपये
एलपीजी सप्लाई पर सरकार ने दी बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी सप्लाई के लगे प्रतिबंध को सभी सेक्टर से हटा लिया है। इस फैसले की वजह से कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीयल ग्राहकों के लिए राहत मिली है। सरकार की तरफ से यह फैसला गुरुवार को जारी किया गया है। बता दें, इस फैसले के बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनिया एलपीजी युद्ध से पहले के स्तर पर सप्लाई कर पाएंगी।
बल्क एलपीजी सप्लाई से रोक हटी
केंद्र सरकार ने बल्क एलपीजी सप्लाई पर भी लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्रीयल ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। बता दें, अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया था। जिसके बाद एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई थी। केंद्र सरकार ने बढ़ती समस्या को देखते हुए घरेलू स्तर पर एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश कंपनियों को दिया था।
इंटरनेशनल स्तर पर एलपीजी की कीमतें बढ़ने की वजह से घरेलू स्तर पर भी दाम बढ़ गए थे। घरेलू एलपीजी सिलडेंर का रेट युद्ध शुरू होने के बाद से दो बार बढ़ गया था। पहली बार कीमतों में मार्च के महीने में इजाफा हुआ था। दूसरी बार 7 जून को घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा था। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट युद्ध शुरू होने के बाद 47 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।