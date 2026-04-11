LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी, क्या कीमतों में हुआ कोई इजाफा?
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज जारी हो गए है। घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में आज शनिवार को कोई बदलाव नहीं किया गया है।
LPG Price Today: युद्ध की वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित हुआ है। जिसकी वजह से कच्चे तेल से लेकर एलपीजी तक की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक एलपीजी विदेशों से मंगाता है। उसमें भी कतर सहित अन्य खाड़ी देश प्रमुख हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी की गई है।
1 अप्रैल को बढ़ाया गया था कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट
इसी महीने की शुरुआत यानी 1 अप्रैल को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया था। तब रेट को दिल्ली में 195.50 रुपये बढ़ाया गया था। जिसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2078.50 रुपये में मिलने लगा है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर का क्या है रेट? (LPG Cylinder Price)
दिल्ली - 913 रुपये
कोलकाता - 939 रुपये
मुंबई - 912.50 रुपये
चेन्नई - 928.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
हैदराबाद - 965 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट (LPG Rate)
दिल्ली - 2078.50 रुपये
कोलकाता - 2208 रुपये
मुंबई - 2031 रुपये
चेन्नई - 2246.50 रुपये
बेंगलुरू 2161 रुपये
हैदराबाद - 2320 रुपये
सउदी अरब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 1 अप्रैल को इजाफा देखने को मिला। जो 542 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 780 डॉलर प्रति टन पहुंच गया। बता दें, जिसके बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
मार्च में बढ़ाया गया था घरेली एलपीजी सिलेंडर का रेट
देश में मार्च के महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। तब से अबतक कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं देखने को मिला है। वहीं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में मार्च के महीने में 144 रुपये का इजाफा किया गया था। जिसके बाद अप्रैल के महीने में एक बार फिर से दाम को बढ़ा दिया था।
एलपीजी सिलेंडर बुकिंग नियम (LPG Cylinder Booking Rule)
शहरी क्षेत्रों में 25 दिन में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। वहीं, गांवों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन में की जा सकती है। इसके लिए अब पहले से बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है।
सरकार की तरफ से एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।