LPG सिलेंडर हुआ सस्ता या महंगा? यहां चेक करें लेटेस्ट रेट्स
मुख्य बातें
- LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज रविवार को कोई भी बदलाव नहीं हुआ है
- गैस सिलेंडर के दाम पुराने स्तर पर ही बरकरार है
LPG Price Today: इसी महीने की शुरुआत यानी 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 209 रुपये तक की कटौती ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने की थी। इससे पहले एक जुलाई को भी 182 रुपये तक कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटा दिए गए थे। हालांकि, आज रविवार को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम उसी पुराने स्तर पर ही बरकरार है।
घरेलू सिलेंडर का क्या चल रहा है रेट? (Domestic LPG Cylinder Price Today)
नई दिल्ली - 942 रुपये
कोलकाता - 968 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
चेन्नई - 957.50 रुपये
गुरुग्राम - 950.50 रुपये
नोएडा - 939.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
भुवनेश्वर - 968 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 951 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है दाम (Commercial LPG Cylinder Price)
बेंगलुरू - 3198 रुपये
नई दिल्ली - 3113.50 रुपये
मुंबई - 3067.50 रुपये
हैदराबाद - 3367 रुपये
चेन्नई - 3283 रुपये
कोलकाता - 3255.50 रुपये
गुरुग्राम - 3130 रुपये
नोएडा - 3113.50 रुपये
भुवनेश्वर - 3290 रुपये
चंडीगढ़ - 3136 रुपये
जयपुर - 3141 रुपये
लखनऊ - 3236 रुपये
पटना - 3400 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3152 रुपये
दो बार बढ़ चुका है घरेलू सिलेंडर का दाम (LPG rates)
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में युद्ध शुरू होने के बाद से दो बार बढ़ोतरी हुई है। पहली बार दाम मार्च के महीने में बढ़ा था। तब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 60 रुपये की कीमतों को बढ़ा दिया था। उसके बाद कीमतों में जून में फिर से इजाफा किया गया। इस बार दाम 29 रुपये तक बढ़ाया गया।
एलपीजी बुकिंग के क्या हैं नियम (LPG booking rule)
युद्ध शुरू होने के बाद सरकार ने एलपीजी बुकिंग के नियमों में काफी कड़ाई कर दी। सबसे पहले केवाईसी अनिवार्य किया गया। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के अंतराल पर बुकिंग का नियम लगा दिया। वहीं, शहरों के लिए यह नियम 25 दिन का कर दिया गया। इससे पहले कोई भी बुकिंग नहीं की जा सकती है।
एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी भी ओटीपी आधारित हो गया है। बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। इन नियमों में बदलाव के पीछे की वजह कालाबाजारी को रोकना है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।