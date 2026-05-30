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LPG सिलेंडर के नए रेट आए सामने, क्या आज बढ़ गए हैं दाम? बुक करने से पहले कर लें चेक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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LPC price today: ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनियों की तरफ से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज शनिवार कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। 

LPG सिलेंडर के नए रेट आए सामने, क्या आज बढ़ गए हैं दाम? बुक करने से पहले कर लें चेक

LPC price today: आज शनिवार को सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में जहां इजाफा हुआ है। वहीं, पेट्रोल और डीजल के दाम पुराने स्तर पर स्थिर हैं। ग्राहकों के नजरिए से अगर देखें तो अच्छी खबर यह है कि एलपीजी की कीमतों में भी कोई भी बढ़ोतरी आज 30 मई को नहीं की गई है। यानी दाम पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं। लम्बे समय से एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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सरकार ने एलपीजी स्टोरेज को लेकर दिया नया आदेश (LPG Updates)

केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 30 दिन के एलपीजी भंडारण का आदेश दिया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तेल कंपनियों को कम से कम 30 दिन का एलपीजी भंडार बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। भारत के नजरिए से अच्छी बात यह है कि एलपीजी डिमांड में गिरावट आई है। पहले जहां एलपीजी की डिमांड 80,000 मीट्रिक टन थी। तो वहीं अब यह घटकर 72000 मीट्रिक टन रह गई है।

सिलेंडर बुकिंग के नियम सख्त (LPG Cylinder Booking rule)

सरकार कालाबाजारी को रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों को सख्त कर दिया है। 45 दिन के अंतराल पर ही गावों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है। वहीं, शहरों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल रखना होगा। अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग रजिस्टर्डर मोबाइल नंबर से ही हो सकती है। इसके अलावा सिलेंडर की डिलीवरी के वक्त पर आपको ओटीपी दिखाना होगा। बिना इसके सिलेंडर नहीं मिलेंगे।

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क्या चल रहा है घरेलू सिलेंडर का रेट? (Domestic LPG Cylinder Price)

नई दिल्ली - 913 रुपये

कोलकाता - 939 रुपये

मुंबई - 912.50 रुपये

चेन्नई - 928.50 रुपये

गुरुग्राम - 921.50 रुपये

नोएडा - 910.50 रुपये

बेंगलुरू- 915.50 रुपये

भुवनेश्वर - 939 रुपये

चंडीगढ़ - 922.50 रुपये

हैदराबाद - 965 रुपये

जयपुर - 916.50 रुपये

लखनऊ - 950.50 रुपये

पटना - 1002.50 रुपये

तिरुअनंतपुरम्- - 922 रुपये

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कॉमर्शियल सिलेंडर प्राइस

दिल्ली - 3071.50 रुपये

कोलकाता - 3202 रुपये

मुंबई - 3024 रुपये

चेन्नई - 3237 रुपये

गुरग्राम - 3088 रुपये

नोएडा - 3071.50 रुपये

भुवनेश्वर - 3238 रुपये

चंडीगढ़ - 3092.50 रुपये

हैदराबाद - 3315 रुपये

जयपुर - 3099 रुपये

लखनऊ - 3194 रुपये

पटना - 3346.50 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 3106 रुपये

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आज शनिवार को मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। सीएनजी का रेट 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। वहीं, पीएनजी का रेट 52 पैसे प्रति यूनिट बढ़ गया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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