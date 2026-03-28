LPG सिलेंडर नई कीमतें जारी, आपके शहर में क्या है रेट, क्या फिर से बढ़ गए दाम?
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इसी महीने की शुरुआत में इजाफा किया गया था। तब 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया था। वहीं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव तब 144 रुपये बढ़ा दिया गया था।
LPG Price Today: युद्ध की वजह से भारत को एलपीजी इंपोर्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भारत 60 प्रतिशत एलपीजी खाड़ी के देशों से मंगाता है। लेकिन युद्ध ने इस रास्ते को प्रभावित कर दिया है। जिसकी वजह से देश के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं कि मौजूदा स्थितियों में क्या एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव हुआ है या नहीं? आपके शहर में क्या रेट है?
LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव?
नई दिल्ली - 913 रुपये
मुंबई - 912.50 रुपये
कोलकाता - 939 रुपये
चेन्नई - 928.50 रुपये
हैदराबाद - 965 रुपये
लखनऊ- 950.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
पटना - 1002.50 रुपये
कॉमर्शियल LPG सिलेंडर का क्या रेट चल रहा है?
1-दिल्ली -1884.50 रुपये
2- मुंबई - 1836 रुपये
3- कोलकाता - 1988.50 रुपये
4- चेन्नई - 2043.50 रुपये
5- हैदराबाद - 2007 रुपये
6- बेंगलुरू - 1958 रुपये
7- पटना - 2133.50 रुपये
देश के पास 60 दिन का स्टोरेज
केंद्र सराकर ने साफ किया कि उनके पास पेट्रोल और डीजल की 60 दिन की स्टोरेज है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी देश में नहीं है। ऐसे में किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।
पिछले दिनों एक बार फिर से राज्यों का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है।
इसी महीने बढ़ाए गए हैं दाम
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इसी महीने की शुरुआत में इजाफा किया गया था। तब 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया था। वहीं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का भाव तब 144 रुपये बढ़ा दिया गया था। इसके बाद से आजतक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
पैनिक बुकिंग में गिरावट
पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग में भी गिरावट आई है। जिसकी वजह से अब गैस एजेंसियों के सामने कम भीड़ लग रही है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।