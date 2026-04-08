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LPG Price Today: आज एलपीजी सिलेंडर के रेट में क्या है कोई बदलाव? तुरंत चेक करें

Apr 08, 2026 05:41 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Price Today: लखनऊ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹950.50 और कमर्शियल ₹2201 में मिल रहा है। नई दिल्ली घरेलू सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है। जबकि, जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम ₹916.5 और कमर्शियल के ₹2031 हैं। मुंबई में आज घरेलू सिलेंडर ₹912.50 और कमर्शियल ₹2031 का है।

LPG Price Today: आज एलपीजी सिलेंडर के रेट में क्या है कोई बदलाव? तुरंत चेक करें

LPG Price Today: घरेलू उपयोग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में फिलहाल करीब 913 रुपये है। 5 किलो सिलेंडर 339 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा 10 किलो Xtralite सिलेंडर की कीमत करीब 652.5 रुपये है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत करीब 2078.5 रुपये से 2307.5 रुपये तक है। बड़े होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 47.5 किलो सिलेंडर की कीमत 5192 रुपये से 5248 रुपये के बीच है। वहीं, सबसे बड़े 425 किलो सिलेंडर की कीमत लगभग 46,497 रुपये से 46,999 रुपये तक पहुंच गई है।

आज किस रेट पर मिल रहा एलपीजी सिलेंडर

लखनऊ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹950.50 और कमर्शियल ₹2201 में मिल रहा है। नई दिल्ली घरेलू सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है। जबकि, जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम ₹916.5 और कमर्शियल के ₹2031 हैं। मुंबई में आज घरेलू सिलेंडर ₹912.50 और कमर्शियल ₹2031 का है।

कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट की बात करें तो घरेलू ₹939 और कमर्शियल ₹2208 का है। चेन्नई में एलपीजी का आज का भाव घरेलू ₹928.50 और कमर्शियल ₹2,246.50 है। हैदराबाद में आज घरेलू सिलेंडर ₹965 और कमर्शियल ₹2321 है।

डिब्रूगढ़ में आज घरेलू सिलेंडर का भाव ₹912 और कमर्शियल ₹2148 है। बेंगलुरु एलपीजी की बात करें तो आज घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹2161 का है। पटना में घरेलू आज सिलेंडर का भाव ₹1011 और कमर्शियल का ₹2365 है।

2 किलो के भी सिलेंडर

छोटे और विशेष उपयोग के सिलेंडरों में 2 किलो LPG सिलेंडर का रीफिल करीब 254 रुपये में मिलता है, जबकि नया सिलेंडर लेने पर इसकी कीमत लगभग 962 रुपये तक जाती है। 5 किलो नॉन-डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत करीब 549 रुपये रखी गई है।Indane के “XtraTeJ” और “Xtralite” जैसे सिलेंडर खास उपयोग और बेहतर सुविधा के लिए डिजाइन किए गए हैं।

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कितने तरह के एलपीजी सिलेंडर और उनके रेट (दिल्ली)

425 किलो बिना गंध (Odourless) LPG सिलेंडर – ₹46,497.5

425 किलो पैक्ड LPG सिलेंडर – ₹46,497.5

425 किलो Indane Xtra TeJ LPG सिलेंडर – ₹46,999

47.5 किलो Indane Xtra TeJ LPG सिलेंडर (LOT) – ₹5,248

5 किलो ND (नॉन-डोमेस्टिक) नया सिलेंडर – ₹549

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5 किलो ND रीफिल सिलेंडर – ₹549

5 किलो ND नया सिलेंडर (POS) – ₹1,528.5

425 किलो LPG सिलेंडर (भरा हुआ) – ₹46,497.5

5 किलो Xtralite LPG सिलेंडर (FTL) – ₹3,121.5

425 किलो Indane XtraTeJ सिलेंडर – ₹46,999

19 किलो Nanocut LPG सिलेंडर – ₹2,307.5

19 किलो Indane XtraTeJ सिलेंडर (LOT) – ₹2,101

2 किलो LPG सिलेंडर रीफिल – ₹254

47.5 किलो Indane XtraTeJ सिलेंडर – ₹5,248

47.5 किलो Indane XtraTeJ (LOT) – ₹5,248

5 किलो नॉन-डोमेस्टिक LPG – ₹549

5 किलो ND सिलेंडर (POS) – ₹1,528.5

5 किलो ND सिलेंडर – ₹1,493

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2 किलो LPG सिलेंडर (भरा हुआ) – ₹962

5 किलो ND रीफिल (POS) – ₹584.5

47.5 किलो LPG सिलेंडर – ₹5,192

19 किलो Indane XtraTeJ सिलेंडर – ₹2,101

19 किलो LPG सिलेंडर – ₹2,078.5

2 किलो रीफिल सिलेंडर – ₹254

47.5 किलो Indane XtraTeJ (SC) – ₹5,248

19 किलो Nanocut LPG सिलेंडर – ₹2,307.5

19 किलो Indane XtraTeJ (LOT) – ₹2,101

19 किलो LPG सिलेंडर (LOT) – ₹2,078.5

19 किलो LPG सिलेंडर LOT – ₹2,078.5

5 किलो ND नया सिलेंडर – ₹1,493

2 किलो सिलेंडर – ₹962

5 किलो ND नया रीफिल (POS) – ₹584.5

5 किलो Xtralite LPG रीफिल – ₹584.5

47.5 किलो LPG सिलेंडर (LOT) – ₹5,192

19 किलो Indane XtraTeJ (SC) – ₹2,101

19 किलो LPG सिलेंडर (भरा हुआ) – ₹2,078.5

47.5 किलो सामान्य सिलेंडर (LOT) – ₹5,192

47.5 किलो सामान्य सिलेंडर (VOT) – ₹5,192

14.2 किलो LPG सिलेंडर – ₹913

5 किलो LPG सिलेंडर – ₹339

10 किलो Xtralite LPG सिलेंडर – ₹652.5

5 किलो LPG सिलेंडर – ₹339

14.2 किलो LPG सिलेंडर – ₹913

5 किलो Xtralite LPG सिलेंडर – ₹339

स्रोत: इंडियन ऑयल

FTL और Filled का क्या मतलब है?

एलपीजी प्राइस लिस्ट में “Filled” का मतलब होता है भरा हुआ सिलेंडर यानी रीफिल, जबकि “FTL” का मतलब होता है नया कनेक्शन या पहली बार लिया गया सिलेंडर। यह जानकारी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी होती है ताकि वे सही कीमत समझ सकें।

गैस से जुड़ी शिकायत या इमरजेंसी में क्या करें?

गैस से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। गैस लीकेज जैसी आपात स्थिति के लिए 1906 नंबर जारी किया गया है। वहीं कमर्शियल ग्राहकों के लिए अलग हेल्पलाइन 1860-5991-111 उपलब्ध है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

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दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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