LPG price Today: पटना में 1031 रुपये में मिल रहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर, क्या आज बढ़ा है दाम?
मुख्य बातें
- LPG price Today: आज रविवार को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
- पटना में 1031 रुपये में घरेलू और 3400 रुपये में कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है
LPG price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज रविवार को कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। इससे पहले 7 जून को घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 29 रुपये बढ़ा दिया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद कुछ शहरों में एलपीजी सिलेंडर का रेट 1000 रुपये के पार पहुंच गया था। आइए जानते हैं कि देश के अलग-अलग शहरों में घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट क्या चल रहा है?
दो बार बढ़ा घरेलू सिलेंडर का दाम (LPG price hike updates)
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध की वजह से इस समय गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है। जिसकी वजह से घरेलू स्तर पर सिलेंडर की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट युद्ध के बाद दो बार बढ़ाया जा चुका है। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट और बढ़ा है। बता दें, दो बार में घरेलू सिलेंडर का रेट 89 रुपये बढ़ा है।
मंत्री ने दी गुड न्यूज
पेट्रोलियम मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और कच्चे तेल, एलपीजी एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति स्थिति 'काफी संतोषजनक' है। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, वहीं भारत में मई 2022 से मई 2026 के बीच दरों में 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। मई 2022 से मई 2026 के दौरान विभिन्न देशों में ईंधन की कीमतों के आंकड़े साझा करते हुए पुरी ने कहा कि इस अवधि में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 70 प्रतिशत, श्रीलंका में 66 प्रतिशत, फ्रांस में 47 प्रतिशत, इटली में 46 प्रतिशत, बांग्लादेश में 36 प्रतिशत और अमेरिका में 35 प्रतिशत बढ़ी हैं।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर का क्या है रेट? (Domestic LPG Cylinder Price Today)
नई दिल्ली में -942 रुपये
कोलकाता - 968 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
चेन्नई - 957.50 रुपये
गुरुग्राम - 950.50 रुपये
नोएडा - 939 रुपये
बेंगलुरू - 944.50 रुपये
भुवनेश्वर - 968 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 951 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट क्या है? (Commercial LPG Cylinder Price Today)
नई दिल्ली में 3113.50 रुपये
कोलकाता - 3255.50 रुपये
मुंबई - 3067.50 रुपये
चेन्नई - 3283 रुपये
गुरुग्राम - 3130 रुपये
नोएडा - 3113.50 रुपये
बेंगलुरू - 3198 रुपये
भुवनेश्वर - 3290 रुपये
चंडीगढ़ - 3136 रुपये
हैदराबाद - 3367 रुपये
जयपुर - 3141 रुपये
लखनऊ - 3236 रुपये
पटना - 3400 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3152 रुपये
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।