LPG अपडेट, कीमतों को लेकर बड़ी राहत, जारी हुए नए रेट; फटाफट कर लें चेक
LPG Price Today: एलपीजी के मोर्चे पर बड़ी राहत है। आज कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसी महीने की पहली तारीख को कॉर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट 993 रुपये बढ़ा दिया गया था।
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज सोमवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है। कीमतें अपने पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं। हालांकि, अच्छी खबर परसों रात में आई थी। एक जब एक और एलपीजी से लदे कंटेनर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया था। बता दें, 1 मई को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। जिसके बाद से ही कई शहरों में 19.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का रेट 3000 रुपये को भी क्रॉस कर गया।
आपके शहर में घरेलू सिलेंडर का क्या है रेट (LPG Price in cities)
दिल्ली - 913 रुपये
नोएडा - 910 रुपये
मुंबई - 912.50 रुपये
कोलकाता - 939 रुपये
चेन्नई - 928.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
हैदराबाद - 965 रुपये
लखनऊ - 950.50 रुपये
पटना - 1002.50 रुपये
3 महीने में 1300 रुपये से अधिक महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर (Commercial LPG cylinder price)
कॉर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को 114.50 रुपये का इजाफा किया गया था। उसके बाद अप्रैल के महीने में फिर से 196 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। 1 मई को तो सरकार ने चौंकाते हुए 993 रुपये का इजाफा कर दिया। महज 3 महीने में ही कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 1300 रुपये से की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है।
दिल्ली - 3071.50 रुपये
कोलकाता - 3202 रुपये
मुंबई - 3024 रुपये
चेन्नई - 3237 रुपये
एलपीजी सिलेंडर को लेकर हुए बड़े बदलाव (LPG booking rule changed)
सबसे बड़ी बात वेटिंग पीरियड को लेकर है। शहरों में एलपीजी सिलेंडर का वेटिंग पीरियड 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। वहीं, गांव में एलपीजी सिलेंडर कम से कम 45 दिन के बाद ही मिलेगा।
ओटीपी पर ही मिलेगा सिलेंडर (LPG booking rule)
एलपीजी सिलेंडर लेने के नियमों में सख्ती कर दी गई है। अब बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बुकिंग करनी होगी। जिसके बाद कंपनी की तरफ से एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन पर जाएगा। इसी ओटीपी को दिखाने पर ही एलपीजी सिलेंडर मिल पाएगा। यानी अब सिर्फ पासबुक से काम चलने वाला नहीं है।
अगर आपको मोबाइल से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं हो पा रही है तब की स्थिति में आपको ई-केवाईसी करवाना होगा। जिसके नाम पर कनेक्शन है उसे केवाईसी के वक्त मौजूद रहना होगा। बता दें, मार्च के महीने में ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया गया था।
दाम बढ़ने के आसार (LPG Price hike)
सरकारी सूत्रों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। सरकार की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 60 रुपये तक बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।