Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के क्या हैं आज के रेट? कहां मिलती है सबसे सस्ती LPG?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

LPG Price: रूस, अजरबैजान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी LPG भारत से काफी सस्ती है। वहीं भारत का स्थान उन देशों में दिख रहा है, जहां उपभोक्ताओं को रसोई गैस के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।

घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के क्या हैं आज के रेट? कहां मिलती है सबसे सस्ती LPG?

LPG Price : दुनिया भर में LPG यानी रसोई गैस की कीमतों के नए आंकड़ों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मार्च 2026 की तुलना में मई 2026 में कई देशों में LPG के दाम बढ़े हैं। भारत में भी मार्च में घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े थे। इसके अलावा अप्रैल और मई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ी बढ़ोतरी की गई थी। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज के मुताबिक 2 मार्च 2026 के डेटा में भारत में LPG की कीमत करीब ₹59.90 प्रति लीटर थी, जबकि मई 2026 के ताजा आंकड़ों में यह बढ़कर करीब ₹66.73 प्रति लीटर पहुंच गई। यानी सिर्फ दो महीनों में लगभग ₹7 प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

किन देशों में सबसे सस्ती LPG?

ताजा आंकड़ों के मुताबिक अल्जीरिया में LPG सबसे सस्ती बनी हुई है, जहां कीमत करीब ₹8.61 प्रति लीटर है। अंगोला में यह लगभग ₹10.36 और सऊदी अरब में करीब ₹27.62 प्रति लीटर दर्ज की गई।

रूस, अजरबैजान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी LPG भारत से काफी सस्ती है। वहीं भारत का स्थान उन देशों में दिख रहा है, जहां उपभोक्ताओं को रसोई गैस के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में स्मार्ट मीटर रोलबैक से किसे लगेगा झटका, किस पर होगा बड़ा असर?

भारत में LPG महंगी क्यों?

विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन लागत, टैक्स और मार्केटिंग खर्च जैसे फैक्टर्स एलपीजी की कीमतों पर असर डालते हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से भी ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।

आम लोगों पर क्या असर?

LPG महंगी होने का सीधा असर घर के मासिक बजट पर पड़ता है। खासकर मध्यम वर्ग और ग्रामीण परिवारों के लिए रसोई खर्च बढ़ना बड़ी चिंता बन सकता है। होटल, ढाबा और छोटे कारोबार भी इसकी मार झेलते हैं।

ये भी पढ़ें:इस शेयर ने ₹1 लाख को बना दिया ₹14 करोड़, जानें कैसे और कितने साल में?

देश के बड़े शहरों में नए रेट (19 Kg LPG)

दिल्ली: ₹3,071.50

मुंबई: ₹3,024

कोलकाता: ₹3,202

चेन्नई: ₹3,237

अहमदाबाद: ₹3,091

पुणे: ₹3,084

आगरा: ₹3125.5

गोरखपुर:₹3255.5

लखनऊ: ₹3194

एलपीजी प्राइस टूडे: इंदौर, रायपुर, पटना

इंडेन के मुताबिक इंदौर में घरेलू सिलेंडर 941 रुपये का है और कमर्शियल 3176.5 रुपये का। रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 3294.5 रुपये में है। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1002.50 और कमर्शियल ₹3346.5 का है।

ये भी पढ़ें:क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? कच्चा तेल 100 डॉलर के पार, क्या कह रही सरकार

एलपीजी प्राइस टूडे: जयपुर, देहरादून, बेंगलुरु

देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹3129 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹3490 है। जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹3099 में बिक रहा है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹3315 है।

बंगाल में एलपीजी के दाम

mypetrolprice.comके ताजा आंकड़ों के अनुसार बर्धमान (₹952.5) और बांकुरा (₹951.5) में भी सिलेंडर ₹950 के आसपास बिक रहा है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली और कृष्णानगर में LPG की कीमत ₹939 से ₹942 के बीच बनी हुई है। सूरी में घरेलू LPG की कीमत ₹970.5 दर्ज की गई है। इसके बाद पुरुलिया (₹968) और कूचबिहार (₹966.5) भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Business News LPG LPG Price
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,