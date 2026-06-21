LPG price Today: एलपीजी सिलेंडर के रेट आज कम हुआ या ज्यादा? यहां करें चेक
मुख्य बातें
- LPG price Today: आज रविवार को घरेलू और कॉमर्शियल एलपीसी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
- आखिरी बार कीमतों में 29 रुपये का इजाफा 7 जून को हुआ था
LPG price Today: एलपीजी सिलेंडर के रेट आज रविवार को ना तो बढ़े हैं और ना ही घटे हैं। 7 जून के बाद से घरेलू एलपीजी और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। आखिरी बार 7 जून को कंपनियों ने 29 रुपये की बढ़ोतरी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में की थी। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में तब 42 रुपये से 53.50 रुपये का इजाफा हुआ था। अच्छी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से ओपन हो गया है। ईरान-अमेरिका समझौते बाद रास्ता खुल गया है। ऐसे में भारत जो कि एलपीजी के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है वो अब आसानी से इंपोर्ट कर पाएगा।
ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में दो बार इजाफा हुआ था। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम तब से अबतक 79 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।
घरेलू सिलेंडर का आज क्या चल रहा है रेट (domestic LPG Price Today)
नई दिल्ली - 942 रुपये
कोलकाता - 968 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
चेन्नई - 957.50 रुपये
गुरुग्राम - 950.50 रुपये
नोएडा - 939.50 रुपये
बेंगलुरू - 944.50 रुपये
भुवनेश्वर - 968 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 951 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट? (Commercial LPG cylinder price)
नई दिल्ली - 3113.50 रुपये
कोलकाता - 3255.50 रुपये
मुंबई - 3067.50 रुपये
चेन्नई - 3283 रुपये
गुरुग्राम - 3130 रुपये
नोएडा - 3113.50 रुपये
बेंगलुरू - 3198 रुपये
भुवनेश्वर - 3290 रुपये
चंडीगढ़ - 3136 रुपये
हैदराबाद - 3367 रुपये
जयपुर - 3141 रुपये
पटना - 3400 रुपये
लखनऊ - 3236 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3152 रुपये
क्या कम होने वाला है पेट्रोल और डीजल का रेट
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने पर भारत में कटौती के सवाल पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में सिर्फ जापान ऐसा है जहां भारत के मुकाबले पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कम वृद्धि हुई है।' उन्होंने बताया कि कुल वृद्धि 7.60 रुपये की हुई, लेकिन 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध के समय के दामों से तुलना करें तो वास्तव में कोई वृद्धि नहीं है।
मंत्री ने कहा कि होर्मुज जलडममरूमध्य में तनातनी के कारण पेट्रोलियम कंपनियों को रोज एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था, लेकिन सरकार ने इसका बोझ जनता पर नहीं डाला। उन्होंने बताया कि अभी कंपनियों के पास महंगे दामों पर खरीदे कच्चे तेल का भंडार है। कम कीमत वाले कच्चे तेल की आपूर्ति पहुंचने के बाद दाम गिरने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।