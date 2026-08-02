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LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर हुआ 385 रुपये तक सस्ता, छोटकू सिलेंडर का दाम 13 रुपये गिरा, चेक करें आज का रेट

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • LPG Price Today: अगस्त को एक बार फिर से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिली
  • इससे पहले जुलाई में भी 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का रेट कम हो गया था
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पिछले दो महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 385 रुपये गिर चुका है।

LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने कटौती देखने को मिली है। 1 जुलाई को दिल्ली में 183 रुपये की गिरावट कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में दर्ज की गई थी। वहीं, 1 अगस्त को 202 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया। महज दो महीने में में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का दाम 385 रुपये तक गिर गया है। एएनआई के अनुसार 1 जुलाई को दिल्ली में 2728 रुपये, कोलकाता में 2872.50 रुपये, मुंबई में 2691.50 रुपये और चेन्नई में 2906 रुपये में कॉमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है। बता दें, घरेलू सिलेंडर के दाम पुराने स्तर पर ही स्थिर बने हुए हैं।

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छोटकू सिलेंडर भी हुआ सस्ता (5kh LPG Cylinder rates)

1 अगस्त को कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ-साथ छोटकू सिलेंडर का दाम भी कम हुआ था। 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेट एलपीजी सिलेंडर का रेट दिल्ली में 13 रुपये कम हो गया। जिसके बाद अब यह सिलेंडर 808.50 रुपये में ग्राहकों को मिल रहा है।

घरेलू सिलेंडर का क्या है दाम

दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम - 942 रुपये

कोलकाता में सिलेंडर का रेट - 968 रुपये

चेन्नई में गैस सिलेंडर का रेट - 957.50 रुपये

मुंबई में 941.50 रुपये है।

युद्ध शुरू होने के बाद घरेलू सिलेंडर का रेट 89 रुपये तक बढ़ा है। दो बार कीमतों में इस दौरान इजाफा हुआ है। जून में दाम 29 रुपये बढ़ा था। इससे पहले मार्च के महीने में घरेलू सिलेंडर का रेट 60 रुपये बढ़ाया गया था।

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मई में अचानक लगभग 1000 रुपये महंगा हो गया था सिलेंडर

1 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगभग 1000 रुपये का इजाफा कर दिया था। जिसकी वजह से पहली बार 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का रेट 3000 रुपये को पार कर गया। 1 अप्रैल को कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 2078.50 रुपये था। जोकि 1 मई को बढ़कर 3071.50 रुपये दिल्ली में पहुंच गया। बता दें, 1 जनवरी को इंडेन एलपीजी सिलेंडर का रेट 1691.50 रुपये था।

भारत जैसे देशों के सामने संकट

मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत जैसे देशों के सामने बड़ा संकट है। भारत एलपीजी के लिए लगभग पूरी तरह से विदेशी आयात पर निर्भर रहता है। इसमें से भी युद्ध से पहले कतर से अधिक मात्रा में एलपीजी आयात किया जाता था। युद्ध शुरू होने के बाद भारत के सामने एक बड़ा संकट आ गया। जिसके बाद घरेलू स्तर पर एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने नियमों में कड़ाई की। अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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