LPG Price Today: दशहरा से पहले 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का कितना है रेट? यहां करें चेक
मुख्य बातें
- LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर का रेट पुराने स्तर पर ही है
- आखिरी बार दाम में 1 अक्टूबर को इजाफा हुआ था
- तब कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ाया गया था
LPG Price Today: इस महीने की शुरुआत में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था। तब दाम को अलग-अलग शहरों में 62 रुपये से 72 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, उसके बाद से दाम स्थिर बने हुए है। वहीं, घरेलू सिलेंडर की बात करें तो यहां आखिरी बार दाम जून के महीने में बढ़ा था। तब सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का रेट 29 रुपये तक बढ़ाया था। आइए जानते हैं कि किस शहर में आज रविवार को घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर का कितना रेट है।
दिल्ली से मुंबई तक क्या है रेट (LPG Cylinder Price Today)
आज रविवार को घरेलू सिलेंडर का रेट राष्ट्रीय राजधानी में 942 रुपये है। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 2810 रुपये है। कोलकाता में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का रेट 968 रुपये और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का रेट 2954 रुपये है। मुंबई में दाम 941.50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 2764.50 रुपये है। बता दें, मुंबई में 1 अक्टूबर को दाम 63.50 रुपये बढ़ा था।
अन्य शहरों में कितना है रेट
नोएडा में घरेलू सिलेंडर 950.50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 2810 रुपये है। गुरूग्राम में दाम 950.50 रुपये 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का है। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट हरियाणा के इस शहर में 2828 रुपये है। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज घरेलू सिलेंडर का रेट 979.50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 2932.50 रुपये है।
पटना में दाम अधिक (Patna LPG Rate)
बिहार की राजधानी पटना में इस समय गैस सिलेंडर का दाम कई प्रमुख शहरों की तुलना में भी अधिक है। पटना में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का रेट 1031.50 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 3100.50 रुपये है।
युद्ध से खड़ा किया संकट
ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से भारत के सामने एलपीजी का संकट खड़ा हो गया था। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत बाहर से आयात करता था। लेकिन समय के साथ स्थितियों में बदलाव आया है। सरकार ने घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑयल रिफाइनरी कंपनियों के सामने एक टारगेट सेट किया है। यह पहली बार हुआ है जब कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन का लक्ष्य दिया गया है।
PNG को बढ़ावा दे रही है सरकार
इसके अलावा कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार ने नियमों को काफी कड़ा बना दिया है। अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बुकिंग नहीं की जा सकेगी। डिलीवरी भी ओटीपी आधारित हो गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार पीएनजी कनेक्शन को भी बढ़ावा दे रही है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।