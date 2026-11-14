LPG Price Today: आज कितना है 14.2kg और 19kg वाले गैस सिलेंडर का दाम, फटाफट यहां करें चेक
मुख्य बातें
- LPG Price Today: आज शनिवार को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है
- आखिरी बार कीमतों में बदलाव 1 नवंबर को हुई थी
LPG Price Today: पेट्रोल और डीजल की तरफ एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी आज शनिवार को कोई बदलाव नहीं किया गया है। कीमतों में आखिरी बार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इजाफा 1 नवंबर 2026 को किया था। तब कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया था। कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 10 रुपये तक इजाफा किया था। हालांकि, घरेलू सिलेंडर का रेट तब नहीं बढ़ाया गया था। आखिरी बार 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का रेट 7 जून को बढ़ाया गया था।
कितना है कमर्शियल सिलेंडर का रेट (Commercial LPG Cylinder Price Today)
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का रेट आज शनिवार को 2820 रुपये है। वहीं, नोएडा में भी रेट 2820 रुपये है। मुंबई में इन दोनों शहरों की तुलना में दाम कम है। यहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2775 रुपये है। पटना में 3000 रुपये के पार है। आज इस शहर में कमर्शियल सिलेंडर 3117.50 रुपये है। बेंगलुरू में 2909 रुपये 19 किग्रा वाले सिलेंडर के लिए खर्च करने होंगे।
जयपुर में दाम 2847 रुपये, चडीगढ़ में दाम 2843 रुपये और गुरुग्राम में दाम 2838 रुपये है। लखनऊ में कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2932 रुपये, हैदराबाद में 3081 रुपये, भुवनेश्वर में 3004 रुपये दाम है।
घरेलू सिलेंडर का कितना है रेट (Domestic LPG Price Today)
दिल्ली में दाम 942.50 रुपये है। वहीं, नोएडा में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर का रेट आज 941.50 रुपये है। मुंबई में दाम 968 रुपये, पटना में 1031.50 रुपये है। बेंगलुरू में दाम 944.50 रुपये है। केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में घरेलू सिलेंडर 951.50 रुपये, लखनऊ में दाम 979.50 रुपये है।
हैदराबाद 994 रुपये, भुवनेश्वर 968.50 रुपये रेट है।
कंपनियों के सामने एलपीजी प्रोडक्शन का टारगेट
केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों के सामने रोजाना एलपीजी प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है। देश में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।