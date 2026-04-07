LPG Price Today: घरेलू से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर तक के उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर
LPG Price Today: अगर आप LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इसमें LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई से संबंधित लेटेस्ट अपडेट तो हैं ही, आज के ताजा रेट भी हैं। हार्मुज स्ट्रेट से आ रही एक राहत की भी खबर है।
LPG Price Today: अगर आप LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। इसमें LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई से संबंधित लेटेस्ट अपडेट तो हैं ही, आज के ताजा रेट भी हैं। हार्मुज स्ट्रेट से आ रही एक राहत की भी खबर है। यानी चाहे आप घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या कमर्शियल, यह खबर न केवल आपकी जानकारी को बढ़ाएगी बल्कि यह भी बताएगी कि कितने तरह के सिलेंडर मिलते हैं और इनका कहां कहां इस्तेमाल होता है?
सबसे पहले राहत वाली खबर
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार के मुताबिक, एलपीजी लेकर आ रहे भारत के दो जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और अब जल्द ही देश पहुंचने वाले हैं। इन जहाजों के नाम ‘ग्रीन साक्षी’ और ‘ग्रीन आशा’ हैं, जो भारत की ऊर्जा सप्लाई के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं।
सरकारी जानकारी के अनुसार, दोनों जहाजों में कुल मिलाकर 60 हजार टन से ज्यादा एलपीजी लदी हुई है। इनमें ‘ग्रीन साक्षी’ के 7 अप्रैल तक और ‘ग्रीन आशा’ के 9 अप्रैल तक भारत पहुंचने की संभावना है। यह खेप घरेलू गैस सप्लाई को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें भारतीय नाविक भी सवार हैं। एक जहाज में करीब 46 हजार टन और दूसरे में लगभग 15 हजार टन गैस मौजूद है।
घरेलू LPG सिलेंडर के ताजा रेट
घरेलू उपयोग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में फिलहाल करीब 913 रुपये रखी गई है। वहीं छोटे परिवारों और सीमित उपयोग के लिए 5 किलो सिलेंडर 339 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा 10 किलो Xtralite सिलेंडर की कीमत करीब 652.5 रुपये तय की गई है। ये सभी विकल्प घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, जिससे उपभोक्ता अपने बजट के अनुसार चुनाव कर सकते हैं।
कमर्शियल सिलेंडर के दाम
कमर्शियल उपयोग के लिए दिल्ली में 19 किलो LPG सिलेंडर की कीमत करीब 2078.5 रुपये से 2307.5 रुपये तक देखी जा रही है। बड़े होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 47.5 किलो सिलेंडर की कीमत 5192 रुपये से 5248 रुपये के बीच है। वहीं, सबसे बड़े 425 किलो सिलेंडर की कीमत लगभग 46,497 रुपये से 46,999 रुपये तक पहुंच गई है।
|शहर
|घरेलू सिलेंडर (रुपये)
|कमर्शियल (रुपये)
|लखनऊ
|950.50
|2201
|दिल्ली
|913
|2078.50
|जयपुर
|916.50
|2031
|कोलकाता
|939
|2208
|मुंबई
|912.50
|2031
|चेन्नई
|928.50
|2246.50
छोटे और स्पेशल सिलेंडर की कीमत
छोटे और विशेष उपयोग के सिलेंडरों में 2 किलो LPG सिलेंडर का रीफिल करीब 254 रुपये में मिलता है, जबकि नया सिलेंडर लेने पर इसकी कीमत लगभग 962 रुपये तक जाती है। 5 किलो नॉन-डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत करीब 549 रुपये रखी गई है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें