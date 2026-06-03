LPG सिलेंडर ₹587 सस्ता, 10 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा फायदा
भारत में एलपीजी की कीमतें पड़ोसी देशों से भी काफी कम हैं। दूसरी ओर श्रीलंका में सिलेंडर ₹1,241, नेपाल में ₹1,207 और पाकिस्तान में ₹1,046 में मिलता है, जबकि भारत में यह ₹913 में उपलब्ध है।
LPG Cylinder Price Today: दुनियाभर में उछाल के बावजूद, भारत में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को सप्लाई लागत से 587 रुपये सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। सरकार और तेल कंपनियां मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आम आदमी पर इसका बोझ न पड़े। जबकि, एक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई लागत लगभग ₹1,200 है, लेकिन सब्सिडी की वजह से उपभोक्ता इससे कम कीमत चुका रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में एलपीजी की कीमतें पड़ोसी देशों से भी काफी कम हैं। दूसरी ओर श्रीलंका में सिलेंडर ₹1,241, नेपाल में ₹1,207 और पाकिस्तान में ₹1,046 में मिलता है, जबकि भारत में यह ₹913 में उपलब्ध है।
इन्हें मिलता है सप्लाई लागत से 587 रुपये सस्ता सिलेंडर
उज्ज्वला योजना के लाभार्थी प्रति सिलेंडर केवल ₹613 का भुगतान करते हैं। बिना सब्सिडी वाले सामान्य उपभोक्ता भी प्रति सिलेंडर लगभग ₹913 का भुगतान करते हैं, जो सप्लाई लागत ₹1,200 से काफी कम है।
₹60,000 करोड़ हो सकता है नुकसान
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस अंतर को कवर करने के लिए भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साल ओएमसी को ₹41,338 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो इस साल बढ़कर लगभग ₹60,000 करोड़ हो सकता है। कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार ने इस साल लगभग ₹30,000 करोड़ के मुआवजे का प्रावधान किया है।
घरेलू सिलेंडर के आज के रेट
दिल्ली में घरेलू ग्राहकों के लिए 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर ₹913 में उपलब्ध है। वहीं 5 किलो का छोटा घरेलू सिलेंडर ₹339 में मिल रहा है। इसके अलावा 10 किलो एक्स्ट्रालाइट एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹652 तय की गई है।
चंडीगढ़ में आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 922.50 रुपये, इंदौर में 941 रुपये , पटना में 1011 रुपये और रायपुर में घरेलू सिलेंडर का दाम 984.5 रुपये है। गुरुग्राम में घरेलू सिलेंडर 921.50 रुपये, नोएडा में 910.50 रुपये और भुवनेश्वर में 939 रुपये है।
गुजरात के अहमदाबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 920 रुपये, देहरादून में ₹932 और अंडमान में ₹989 है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹3198 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹3315 है।
19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट
दिल्ली में आज 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर ₹3,113.50 का है। वहीं, लखनऊ में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर का दाम 3236 रुपये है। मुंबई में कमर्शियल 3067.50 और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 3283 रुपये का है। युद्ध के बीच अबतक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1177.50 रुपये बढ़ चुके हैं। जबकि, इस दौरान घरेलू सिलेंडर भी 60 रुपये महंगा हुआ है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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