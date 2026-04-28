LPG के क्या हैं आज के रेट? कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर क्या बोली सरकार?
LPG Price Today: कई जगहों पर लोग अभी भी घबराकर गैस खरीद रहे हैं। सरकार का दावा है कि देश में कहीं एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं है। वहीं, रेट और सप्लाई को लेकर भी एक नया अपडेट है।
LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर एक नया अपडेट है। केंद्र सरकार ने स्टोरेंट, होटल आदि में इस्तेमाल होने वाली गैस यानी कमर्शियल सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाकर 70% कर दिया है। दूसरी ओर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने LPG सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया, "कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन भी 70% बढ़ा दिया गया है। कई जगहों पर लोग अभी भी घबराकर गैस खरीद रहे हैं। हमारे पास गैस का पर्याप्त स्टॉक है, किसी भी डीलर के पास गैस खत्म नहीं हुई है। 93% सप्लाई एलपीजी सिलेंडर के ऑथेंटिकेशन कोड से की जा रही है।"
एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट
दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का रेट ₹2078.50 है। जबकि, 14.2 किलो वाला सिलेंडर 913 रुपये का। जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और कमर्शियल ₹2031 में बिक रहा है। मुंबई में कमर्शियल ₹2031 और घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹912.50 का।
कोलकाता में घरेलू सिलेंडर ₹939 और कमर्शियल ₹2208 में मिल रहा है। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1011 और कमर्शियल ₹2365 का है। चेन्नई में कमर्शियल ₹2,246.50 और घरेलू सिलेंडर ₹928.50 का है।
यूपी में क्या हैं सिलेंडर के रेट
गोरखपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज ₹975 में मिल रहा है जबकि, कमर्शियल ₹2262.5 में। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल ₹2201 का है। आगरा में घरेलू सिलेंडर का रेट ₹924.50 है तो कमर्शियल का ₹2132.5 । कानपुर में घरेलू सिलेंडर के आज के रेट ₹928 हैं, जबकि कमर्शियल के 2099 रुपये।
अन्य प्रमुख शहरों में एलपीजी के आज के रेट
बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹2161 में बिक रहा है। देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹2136 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹2496.50 है।
इंदौर में घरेलू सिलेंडर ₹941 का है और कमर्शियल ₹2186 का। रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 2301 रुपये में है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹2321 है।
अप्रैल में एलपीजी बिक्री का हाल
अप्रैल महीने में कमर्शियल एलपीजी की बिक्री 1,65,600 टन से अधिक रही, जबकि मार्च में यह लगभग 1,29,500 टन थी। ऑटो एलपीजी की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है। अप्रैल में यह 386 टन प्रति दिन पहुंच गई, जबकि साल के पहले दो महीनों में यह 177 टन प्रति दिन थी।
19.5 लाख से अधिक 5 किलो वाले सिलेंडर बिके
1 अप्रैल से अब तक सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19.5 लाख से अधिक 5 किलो वाले सिलेंडर बेचे हैं। इस दौरान 9,080 जागरूकता शिविर लगाए गए, जहाँ 1,46,000 सिलेंडर बिके। पीएनजी के अब तक 5,52,000 से अधिक नए कनेक्शन दे दिए गए हैं, और 6,21,000 नए उपभोक्ता रजिस्टर हुए हैं। अब तक 42,600 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन वापस कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें