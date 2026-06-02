LPG सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई पर सरकार का बड़ा अपडेट, चेक करें आज के रेट
LPG Price Today 2 June: ईरान-अमेरिका में एक बार फिर तनातनी बढ़ने के बीच सरकार ने LPG को लेकर अपडेट जारी किया है। वहीं, युद्ध के बीच अबतक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1177.50 रुपये बढ़ चुके हैं। जबकि, इस दौरान घरेलू सिलेंडर भी 60 रुपये महंगा हुआ है।
LPG Price Today 2 June: आज 2 जून को एलपीजी सिलेंडर को रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 1 जून को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये का इजाफा हुआ था और घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में आज 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर ₹3,113.50 का है। मुंबई में कमर्शियल 3067.50 और चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 3283 रुपये का है। वहीं, लखनऊ में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर का दाम 3236 रुपये है। युद्ध के बीच अबतक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1177.50 रुपये बढ़ चुके हैं। जबकि, इस दौरान घरेलू सिलेंडर भी 60 रुपये महंगा हुआ है।
42 LPG डिस्ट्रीब्यूटरों पर जुर्माना
ईरान-अमेरिका में एक बार फिर तनातनी बढ़ने के बीच सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने का अनुरोध किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक पिछले तीन दिनों में, LPG से संबंधित 10 FIR दर्ज की गई हैं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने भी 460 LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर अचानक निरीक्षण किए हैं। 42 LPG डिस्ट्रीब्यूटरों पर जुर्माना लगाया गया है।
77,800 से अधिक उपभोक्ताओं ने LPG कनेक्शन छोड़ा
सरकार ने बताया कि मार्च से अब तक, लगभग 856,000 PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शनों में गैस चालू की गई है, 296,000 कनेक्शनों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, और 878,000 नए कस्टमर रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसके अलावा, 77,800 से अधिक PNG उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से अपने LPG कनेक्शन वापस कर दिए हैं।
तीन दिनों में सिलेंडर बुकिंग 1.21 करोड़
घरेलू खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली घरेलू LPG के संबंध में, पिछले तीन दिनों में 1.21 करोड़ बुकिंग हुई हैं, जिनके मुकाबले 1.22 करोड़ डिलीवरी पूरी की गई हैं। इन डिलीवरी में से लगभग 95% डिलीवरी 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' (DAC) प्रणाली का उपयोग करके की गई थीं।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या हैं रेट?
दिल्ली में घरेलू ग्राहकों के लिए 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर ₹913 में उपलब्ध है। वहीं 5 किलो का छोटा घरेलू सिलेंडर ₹339 में मिल रहा है। इसके अलावा 10 किलो एक्स्ट्रालाइट एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹652 तय की गई है।
गुरुग्राम में घरेलू सिलेंडर 921.50 रुपये, नोएडा में 910.50 रुपये और भुवनेश्वर में 939 रुपये है। चंडीगढ़ में आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 922.50 रुपये, इंदौर में 941 रुपये , पटना में 1011 रुपये और रायपुर में घरेलू सिलेंडर का दाम 984.5 रुपये है। गुजरात के अहमदाबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 920 रुपये, देहरादून में ₹932 और अंडमान में ₹989 है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें