LPG Price today: आज शनिवार को घरेलू सिलेंडर का कितना है रेट? यहां चेक करें प्रमुख शहरों का दाम
मुख्य बातें
- LPG Price today 17 october 2026: घरेलू सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं
- इस महीने की शुरुआत में कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया था
- तब रेट में 62 रुपये से 70 रुपये का इजाफा किया गया था
LPG Price today 17 october 2026: इस साल कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिली है। अक्टूबर के महीने में भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बार कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 62 रुपये से 70 रुपये तक बढ़ाया गया था। हालांकि, घरेलू सिलेंडर के दाम इस महीने भी स्थिर रहे हैं। जिसकी वजह से रेट पुराने स्तर पर है। बता दें, इस साल दो बार घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ा है।
मुंबई से लखनऊ तक आज कितना है घरेलू सिलेंडर का रेट (Domestic Cylinder price today)
दिल्ली में आज शनिवार को 942 रुपये रेट घरेलू सिलेंडर का है। मुंबई में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 941.50 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, चेन्नई में 957.50 रुपये रेट है। नोएडा में 939.50 रुपये, गुरुग्राम में 950.50 रुपये, लखनऊ में 979.50 रुपये, जयपुर में 945.50 रुपये, पटना में 1031.50 रुपये और हैदराबाद में 994 रुपये घरेलू सिलेंडर का दाम है।
कॉमर्शियल सिलेंडर का कितना है रेट (Commercial Cylinder price today)
देश की राष्ट्रीय राजधानी में 2810 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट है। मुंबई में 2764.50 रुपये, कोलकाता में 2954 रुपये, चेन्नई में 2983 रुपये, नोएडा 2810 रुपये, गुरुग्राम में 2828 रुपये, लखनऊ में 2932.50 रुपये, जयपुर मं 2839 रुपये, पटना 3100.50 रुपये और हैदराबाद में रेट 3065 रुपये है।
इस साल दो बार बढ़ा है घरेलू सिलेंडर का दाम
पहली बार 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा मार्च के महीने में हुआ था। तब दाम 60 रुपये प्रति बढ़ाया गया था। वहीं, आखिरी बार दाम जून के महीने में बढ़ाया गया था। दोनों बार का मिलाकर रेट 89 रुपये बढ़ाया गया था।
एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में हुई कड़ाई (LPG Cylinder booking rule)
अब घरेलू सिलेंडर के बुकिंग के नियम काफी कड़े कर दिए गए हैं। ग्राहक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे। वहीं, इसके अलावा डिलीवरी भी ओटीपी आधारित हो गई है। हालांकि, राहत भरी बात यह है कि अब गांव में घरेलू सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन के अंतराल पर किया जा सकता है। एक समय 45 दिन समय सीमा थी। बता दें, देश में एलपीजी सिलेंडर की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू रिफाइनरी कंपनियों को प्रति दिन के हिसाब से एलपीजी प्रोडक्शन का टारगेट दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा लक्ष्य रिलायंस के पास है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।