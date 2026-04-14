LPG सिलेंडर की डिलीवरी पर सरकार का बड़ा अपडेट, चेक करें आज के लेटेस्ट रेट
LPG Price Today: सरकार ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर कहीं कोई कमी नहीं है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए एक्शन जारी है। एक ही दिन में 52.3 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई।
LPG Price Today: इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने एलपीजी सिलेंडर के रेट जारी कर दी हैं। इंडेन से लेकर भारत गैस तक के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल के मुताबिक पटना में आज 14 अप्रैल को घरेलू सिलेंडर ₹1011 और कमर्शियल ₹2365 का है। डिब्रूगढ़ में घरेलू ₹912 और कमर्शियल ₹2148 में बिक रहा है। आज दिल्ली एलपीजी 14.2 किलो वाला सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है।
वहीं, लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल ₹2201 का है। देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹2136 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹2496.50, तो दूसरी तरफ जयपुर में एलपीजी सिलेंडर के दाम की बात करें तो घरेलू ₹916.5 और कमर्शियल ₹2031 में बिक रहा है।
मुंबई से हैदराबाद तक क्या हैं एलपीजी के रेट
मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹912.50 और कमर्शियल ₹2031का है। कोलकाता में घरेलू सिलेंडर ₹939 और कमर्शियल ₹2208 में मिल रहा है। चेन्नई में एलपीजी का आज का भाव बताएं तो घरेलू ₹928.50 और कमर्शियल ₹2,246.50 का है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹2161 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹2321 है।
सिलेंडर की डिलीवरी पर क्या हैं अपडेट
भारत की एलपीजी वितरण प्रणाली बेहद मजबूत है। देश भर में किसी भी वितरक के यहां सिलेंडर खाली होने की सूचना नहीं है। 11 अप्रैल 2026 को अकेले एक दिन में 52.3 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त
एलपीजी की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त है। 11 अप्रैल 2026 को पूरे देश में अभियान चलाते हुए 2700 से अधिक निरीक्षण और छापे मारे गए। ये कार्रवाइयां घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग को रोकने, गड़बड़ियों का पता लगाने और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गईं।
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी वितरकों पर अचानक निरीक्षण बढ़ा दिए हैं। कड़ी जांच के बाद अब तक 219 वितरकों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि 56 वितरकों का लाइसेंस नियमों के उल्लंघन में सस्पेंड कर दिया गया है।
3300 जागरूकता कैंप
कंपनियां अब उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। पिछले आठ दिनों में करीब 3300 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इनमें 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता और अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। अब तक इन कैंपों के माध्यम से 35,800 से अधिक ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। इस पहल से प्रवासी और वंचित आबादी को फायदा हो रहा है और घरेलू एलपीजी पर दबाव भी कम हो रहा है।
इनपुट: ANI
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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