Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

LPG सिलेंडर के 13 जुलाई के चेक करें रेट, होर्मुज के बंद होने से बढ़ रहा टेंशन

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जो दुनिया के तेल और भारत की एलपीजी (LPG) की खेप के लिए बहुत अहम रास्ता है
  • भारत अपनी रसोई गैस का करीब 60 फीसदी आयात करता है
  • अगर यह बंदी बनी रही, तो विशेषज्ञ कहते हैं कि घरेलू एलपीजी के दामों पर सबसे पहले असर पड़ेगा
LPG सिलेंडर के 13 जुलाई के चेक करें रेट, होर्मुज के बंद होने से बढ़ रहा टेंशन

अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष विराम था, वह टूट गया है, जिससे भारत फिर से चौकन्ना हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए हैं और खाड़ी देशों ने अपनी हवाई सुरक्षा चालू कर दी है। ऐसे में भारत के सामने फिर से ईंधन के दाम, शिपिंग और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा को लेकर टेंशन बढ़ गई है। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है। यह दुनिया के तेल और भारत की एलपीजी (LPG) की खेप के लिए बहुत अहम रास्ता है।

होर्मुज के बंद होने से भारत को क्यों फर्क पड़ता है?

दरअसल, दुनिया के करीब 20% हिस्से का तेल व्यापार इसी रास्ते से होता है, इसलिए यह ऊर्जा के लिए बेहद अहम गलियारा है। भारत ने अब अलग-अलग देशों से तेल मंगवाकर इस रास्ते पर अपनी निर्भरता थोड़ी कम कर ली है, लेकिन एलपीजी गैस की समस्या बनी हुई है।

भारत अपनी रसोई गैस का करीब 60 फीसदी आयात करता है, और अब तक यह गैस करीब 90 फीसदी होर्मुज रास्ते से ही आती रही है। अगर यह बंदी बनी रही, तो विशेषज्ञ कहते हैं कि घरेलू एलपीजी के दामों पर सबसे पहले असर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:बदल चुके हैं LPG सिलेंडर के ट्रांसफर नियम, शिफ्टिंग से पहले करना होगा ये काम

अमेरिका का ताजा हमला

रविवार को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए मिसाइल हमले किए। यह हमले और जवाबी हमलों का एक सिलसिला बन गया है, जिसमें दोनों पक्ष इस बात को लेकर अलग-अलग बयान दे रहे हैं कि होर्मुज व्यापारिक जहाजों के लिए खुला है या नहीं।

एक हफ्ते में चौथा हमला और ईरान की जवाबी कार्रवाई

रविवार दोपहर के ये हमले एक हफ्ते में अमेरिका की ओर से चौथे हमले थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए। सीएनएन ने बताया कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने व्यापारिक जहाजों पर फिर से गोलीबारी की, जिसके जवाब में अमेरिकी विमानों ने एक ईरानी क्रूज मिसाइल और हमलावर ड्रोन को रोक कर नष्ट कर दिया।

ईरान का अमेरिकी सहयोगियों पर पलटवार: इसके बाद ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगियों (कुवैत, जॉर्डन और कतर) पर ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार किया। अब तक केवल मामूली नुकसान की खबरें हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

आज 13 जुलाई को LPG के रेट

भारत में आज घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल के 13 जुलाई रेट के अनुसार लेह में घरेलू सिलेंडर 1196.5 और कमर्शियल 3594.50 रुपये का है। घरेलू सिलेंडर दिल्ली के मुकाबले लेह में करीब 255 रुपये महंगा है। जबकि, कमर्शियल सिलेंडर में करीब 665 रुपये का अंतर है। दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शिल सिलेंडर 2930 रुपये है।

ये भी पढ़ें:LPG, पेट्रोल-डीजल और CNG की सप्लाई पर क्या फिर आ गया है संकट?

पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये का है, जो करीब 90 रुपये महंगा है। कमर्शियल का दाम पटना में 3227 रुपये है और दिल्ली से यह 297 रुपये महंगा है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। यहां भी दिल्ली के मुकाबले दोनों एलपीजी सिलेंडर महंगे है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल के दाम सिलेंडर 3131 रुपये है। यहां भी दिल्ली के मुकाबले गैस महंगी है।

प्रमुख शहरों में आज LPG के रेट

कोलकाता घरेलू सिलेंडर 968 और कमर्शियल 3081.50 रुपये का है। जयपुर में भी आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.5 और कमर्शियल सिलेंडर 2957.50 रुपये का है। जबकि, चेन्नई में नीला वाला सिलेंडर 3106 रुपये और लाल वाला रसोई गैस सिलेंडर 957.5 रुपये का है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

LPG LPG Gas LPG Price
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,