LPG के क्या हैं आज के रेट, सिलेंडर की सप्लाई पर क्या हैं लेटेस्ट अपडेट्स

LPG Price Today: सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट कर दी हैं। आज लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल ₹2201 का है। जबकि, दिल्ली एलपीजी 14.2 किलो वाला सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है।

LPG Price Today: ईरान-अमेरिका में युद्ध रोकने के लिए 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रहने के बाद कच्चे तेल के दाम अभी 100 डॉलर के ऊपर हैं। वहीं, भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल ₹2201 का है। जबकि, दिल्ली एलपीजी 14.2 किलो वाला सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹2496.50। दूसरी ओर देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹2136 का है।

जयपुर से कोलकाता तक क्या हैं एलपीजी के रेट जयपुर में एलपीजी सिलेंडर के दाम की बात करें तो घरेलू ₹916.5 और कमर्शियल ₹2031 में बिक रहा है। कोलकाता में घरेलू सिलेंडर ₹939 और कमर्शियल ₹2208 में मिल रहा है। मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹912.50 और कमर्शियल ₹2031का है। चेन्नई में एलपीजी का आज का भाव बताएं तो घरेलू ₹928.50 और कमर्शियल ₹2,246.50 का है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर ₹912.50 और कमर्शियल ₹2031 का है, जबकि कोलकाता में आज घरेलू सिलेंड ₹939 और कमर्शियल ₹2208 का है।

हैदराबाद से पटना तक एलपीजी के रेट हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹2321 है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹2161 में बिक रहा है।डिब्रूगढ़ में आज घरेलू ₹912 और कमर्शियल ₹2148 में बिक रहा है। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1011 और कमर्शियल ₹2365 का है।

सप्लाई को लेकर क्या हैं अपडेट देश में 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ा दी गई है और PNG कनेक्शन भी तेजी से दिए जा रहे हैं। सरकार ने बताया कि 23 मार्च से अब तक 13 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलेंडर बिक चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों में रोजाना एक लाख से अधिक सिलेंडर बिक रहे हैं। इसके अलावा, मार्च के बाद से 4.24 लाख से अधिक नए PNG कनेक्शन दिए जा चुके हैं। दूसरी ओर 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपने एलपीजी कनेक्शन छोड़कर PNG अपना लिया है। फरवरी में जहां 77,000 सिलेंडर बिकते थे, वहीं अब रोजाना 1 लाख से अधिक बिक रहे हैं।

बता दें मिडिल ईस्ट में 6 हफ्ते से जंग चल रही है, जिससे दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत अपना आधा कच्चा तेल, 40% गैस और 85-90% एलपीजी इसी क्षेत्र से मंगाता था। अब यह मुश्किल हो गई है। तेल की कमी तो भारत ने दूसरी जगहों से पूरी कर ली है, लेकिन एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है।

सरकार ने घरों में रसोई गैस पहुंचाने पर जोर दिया है। इसके लिए होटल-ढाबों को मिलने वाली गैस की सप्लाई कम कर दी गई है। जिनके पास सब्सिडी वाला गैस कनेक्शन नहीं है, उनके लिए सरकार ने बाजार भाव वाले 5 किलो के सिलेंडरों की बिक्री बढ़ा दी है।