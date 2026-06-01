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LPG Price Today: ₹42 महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, चेक करें घरेलू और कमर्शियल के नए रेट

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Cylinder Price Today: सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडेन ने एलपीजी सिलेंडरों के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरू से गुजरात के अहमदाबाद तक सिलेंडर महंगा हो गया है। आइए 1 जून को जारी नए रेट चेक करें…

LPG Price Today: ₹42 महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, चेक करें घरेलू और कमर्शियल के नए रेट

आज एक बार फिर एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में आज 1 जून से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 रुपये की जगह अब ₹3,113.50 का मिलेगा। इसमें 42 रुपये का इजाफा हुआ है। बेंगलुरु में अब कमर्शियल ₹3198 में बिक रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 1 जून से 920 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3135 रुपये का हो गया है।

मुंबई में कमर्शियल 3,024 रुपये से बढ़कर 3067.50 रुपये का हो गया है। चेन्नई में कमर्शियल पहले 3,237 रुपये था और आज से 3283 रुपये का हो गया है। वहीं, लखनऊ में आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का दाम 3236 रुपये हो गया है। जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल 3155 रुपये में बिक रहा है।

बता दें युद्ध के बाद से कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1373 रुपये बढ़ चुके हैं, जिसमें पिछले महीने की सबसे बड़ी 993 रुपये की बढ़ोतरी भी शामिल है। हालांकि, इस दौरान घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम केवल 60 रुपये बढ़े।

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घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या हैं रेट?

दिल्ली समेत पूरे देश में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। इसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें तो घरेलू ग्राहकों के लिए 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर ₹913 में उपलब्ध है। वहीं 5 किलो का छोटा घरेलू सिलेंडर ₹339 में मिल रहा है। इसके अलावा 10 किलो एक्स्ट्रालाइट एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹652 तय की गई है।

कमर्शियल सिलेंडर के दाम

दिल्ली में कमर्शियल यूज के लिए 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹3,113.50 है। इसमें 42 रुपये की बढ़़ोतरी की गई है। वहीं 19 किलो इंडेन एक्स्ट्रातेज सिलेंडर ₹3,136 और 19 किलो नॉनकट सिलेंडर ₹3,262 में उपलब्ध है।

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छोटे सिलेंडरों के रेट

5 किलो नॉन-डोमेस्टिक सिलेंडर की रीफिल कीमत ₹821.50 है, जबकि नया सिलेंडर ₹1,765.50 से ₹1,779.50 के बीच उपलब्ध है। 2 किलो एफटीएल सिलेंडर की कीमत ₹1,062.50 और रीफिल ₹354.50 तय की गई है।

औद्योगिक उपयोग वाले सिलेंडर भी महंगे

औद्योगिक और बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 47.5 किलो वाला सामान्य एलपीजी सिलेंडर 105 रुपये बढ़कर ₹7,779.50 का हो गया है। वहीं 47.5 किलो इंडेन एक्स्ट्रातेज सिलेंडर ₹7,836 में मिल रहा है।

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इसके अलावा 425 किलो वाले बड़े एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹69,651 तय की गई है, जबकि 425 किलो इंडेन एक्स्ट्रातेज सिलेंडर ₹70,153 में उपलब्ध है। 425 किलो बिना गंध वाले एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹46,497.50 है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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