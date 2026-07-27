LPG Price: 1 अगस्त को एलपीजी के रेट होंगे अपडेट, मिलेगी राहत या आएगी आफत?
मुख्य बातें
- LPG Price: जुलाई के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में राहत मिली थी
- जबकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े थे
- एक बार फिर महीने की पहली तारीख यानी 1 अगस्त को रेट अपडेट होंगे
LPG Price: 1 अगस्त 2026 को एलपीजी सिलेंडर के रेट बदल सकते हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के रेट अपडेट करती हैं। कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में महीने के बीच में ही रेट अपडेट हो जाते हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपये से 913 रुपये पर पहुंच गईं।
7 जून को एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी और घरेलू सिलेंडर 29 रुपये और बढ़े , दिल्ली में यह सिलेंडर 942 रुपये का हो गया। कुल मिलाकर इस साल अब तक घरेलू LPG सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो चुका। युद्ध के बीच ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 994 रुपये बढ़े।
दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल 2930 रुपये का है। जुलाई में दाम घटने बाद यह स्थिति आई। इससे पहले 3113.50 रुपये पर थे। पिछले साल की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कमर्शियल सिलेंडर 1631.50 रुपये का था और घरेलू सिलेंडर 853 रुपये।
मार्च से मई तक सरकार ने लिए थे कड़े और बड़े फैसले
ईरान युद्ध के दौरान मार्च से मई तक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई निर्बाध जारी रखने के लिए मोदी सरकार ने कई कड़े फैसले किए थे। कुछ खास के लिए छोड़ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर अंकुश लगाने से लेकर घरेलू सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर नियम सख्त किए गए।
पैनिक बाइंग के चलते गैस एजेंसियों के बाहर उभाक्ताओं की लाइनें आम हो गईं। इस बार युद्ध के हालात पहले से अधिक भयकंर हो गए हैं। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बावजूद भारत में एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई निर्बाध जारी है।
होर्मुज बंद फिर भी कहां से आ रही गैस
क्रिसिल इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने कुछ ही महीनों में अपनी LPG आयात रणनीति बदल दी है। पहले जहां भारत अपनी लगभग 90% आयातित LPG मध्य-पूर्व के देशों से खरीदता था, वहीं अब अमेरिका, ईरान और कई यूरोपीय देशों से भी बड़ी मात्रा में गैस मंगाई जा रही है। इसके अलावा ईरान ने भी भारत को फिर से LPG की आपूर्ति शुरू की है। अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों से भी गैस खरीदी जा रही है।
उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए बुरी खबर
उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 31 जुलाई तक चौथा सिलेंडर ले लेते हैं तो उन्हें अगस्त से अगले साल 31 मार्च तक 300 रुपये की मिलने वाली सब्सिडी से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि, सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या पहले 9 से घटकार 6 और अब 6 से घटाकर 4 कर दिया है। यानी अगर किसी ने 4 सिलेंडर ले लिए हैं तो अगले महीने अगस्त से उसे घरेलू सिलेंडर सामान्य रेट पर ही मिलेगा। अगर अगस्त में दाम में कोई बदलाव नहीं होता है दिल्ली के उज्ज्वला लाभार्थियों को घरेलू सिलेंडर 942 रुपये में मिलेगा। अभी उन्हें यही सिलेंडर 300 रुपये कम दाम में पड़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें