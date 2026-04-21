Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

LPG सिलेंडर के दाम बढ़े या घटे, चेक करें आज के रेट, कमर्शियल सप्लाई 70% बहाल

Apr 21, 2026 05:41 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट हो गए हैं। वहीं, सप्लाई पर सरकार का दावा है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और कहीं भी गैस खत्म होने की सूचना नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की लगभग 70% सप्लाई बहाल कर दी गई है।

LPG सिलेंडर के दाम बढ़े या घटे, चेक करें आज के रेट, कमर्शियल सप्लाई 70% बहाल

LPG Price Today: इंडियन ऑयल द्वारा जारी एलपीजी के आज के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने भी एलपीजी गैस के दाम नहीं बढ़ाए हैं। यानी यह मंगलवार भी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है। दिल्ली में आज भी 14.2 किलो वाला LPG सिलेंडर ₹913 और कमर्शियल ₹2078.50 का है।आइए जानें सप्लाई पर क्या कह रही सरकार?

एलपीजी सप्लाई पर क्या कह रही सरकार

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के मुताबिक एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे देश में एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, बुकिंग की अवधि बढ़ाना और गैस के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) लागू करना। अब 92% DAC लक्ष्य हासिल हो चुका है।

ये भी पढ़ें:₹500 और ₹1000 के पुराने नोट बदलने के RBI के नए नियम, क्या है पूरा सच?

कमर्शियल एलपीजी की लगभग 70% सप्लाई बहाल

उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और कहीं भी गैस खत्म होने की सूचना नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की लगभग 70% सप्लाई बहाल कर दी गई है। ऑटो एलपीजी (वाहनों वाली गैस) की खपत भी बढ़ी है। फरवरी में 177 टन प्रतिदिन बिकती थी, अब बढ़कर 350 टन प्रतिदिन हो गई है।

5 किलो वाले सिलेंडर के क्या हैं अपडेट्स

सरकार ने 5 किलो के एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता भी बढ़ाई है। 7,000 से अधिक जागरूकता शिविर लगाए गए, जिनमें करीब 1 लाख सिलेंडर बिके। 23 मार्च से अब तक लगभग 18.45 लाख 5 किलो वाले सिलेंडर बिक चुके हैं। सुजाता शर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और कहा कि देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान से श्रीलंका तक पेट्रोल में लगी आग, भारत में राहत, चेक करें आज के भाव

एलपीजी प्राइस IOCL

इंडेन के मुताबिक कोलकाता में घरेलू सिलेंडर ₹939 और कमर्शियल ₹2208 में मिल रहा है। जलपाईगुड़ी में घरेलू 966.50 रुपये का है तो कमर्शियल 2449 रुपये का। रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 2301 रुपये में है। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1011 और कमर्शियल ₹2365 का है।

जयपुर, देहरादून, लखनऊ में एलपीजी के रेट

देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹2136 का है तो दूसरी तरफ लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल ₹2201 का है। जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹2031 में बिक रहा है।

ये भी पढ़ें:अक्षय तृतीया पर सोने की मांग में भारी गिरावट, महंगाई ने घटाई त्योहारी खरीदारी

अंडमान, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में एलपीजी के रेट

मुंबई में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹912.50 और कमर्शियल ₹2031 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹2496.50 का। चेन्नई में घरेलू सिलेंडर ₹928.50 और कमर्शियल ₹2,246.50 का है। बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹2161 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹2321 है।

इनपुट: ANI

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

LPG LPG Price Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,