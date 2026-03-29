Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

LPG Price: एलपीजी सिलेंडर आज सस्ता हुआ या महंगा? यहां चेक कर लें अपने शहर का रेट

Mar 29, 2026 08:54 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

LPG Price: घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज रविवार कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 60 रुपये का इजाफा LPG सिलेंडर की कीमतों में किया था। 

LPG Price: एलपीजी सिलेंडर आज सस्ता हुआ या महंगा? यहां चेक कर लें अपने शहर का रेट

LPG Price: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज 29 मार्च को कोई बदलाव नहीं किया है। वैश्विक तनाव के बीच गैस की सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। इसके बाद भी पिछले 20 से अधिक दिनों से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव कंपनियों की तरफ से नहीं किया गया है। बता दें, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट हर एक शहर में अलग-अलग है।

मार्च की शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तब 144 रुपये का इजाफा किया था। उसके बाद से LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 3 रुपये महंगा; इन पंप पर देनी होगी अधिक कीमत

मुख्य शहरों में आज किस भाव पर बिक रहा है घरेलू LPG सिलेंडर

हैदराबाद में 965 रुपये, बेंगलुरू में 915.50 रुपये, मुंबई में 912.50 रुपये, दिल्ली में 913 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये, चेन्नई में 928.50 रुपये, लखनऊ में 950.50 रुपये और पटना में 1002.50 रुपये आज रेट चल रहा है।

ये भी पढ़ें:8वें पे कमीशन से जुड़ी एक जरूरी डेडलाइन 31 मार्च को हो रही खत्म

कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट?

दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर आज 1884.50 रुपये, मुंबई में 1836 रुपये, बेंगलुरू में 1958 रुपये, हैदराबाद में 2105.50 रुपये, कोलकाता में 1988.50 रुपये, चेन्नई में 2043.50 रुपये, लखनऊ में 2007 रुपये रेट चल रहा है।

ये भी पढ़ें:8.25% तक का फिक्सड रिटर्न, इन योजनाओं के आगे भूल जाएंगे बैंकों की FD भी

प्रभावित हुई है सप्लाई चेन

भारत अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत एलपीजी खाड़ी के देशों से मंगाता है। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता प्रभावित हुआ है। जिसकी वजह से देश की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। पिछले दिनों कुछ एलपीजी के टैंकर भारत आए हैं। बता दें, सरकार ने भी घरेलू स्तर पर तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है।

पिछले दिनों एलपीजी सिलेंडर की पैनिक बुकिंग देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से बुकिंग सामान्य स्तर पर लौट आई है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
LPG LPG Gas LPG Price अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,