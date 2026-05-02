LPG सिलेंडर 50 रुपये, पेट्रोल-डीजल 4 से 5 रुपये होगा महंगा! 1 हफ्ते में बढ़ सकते हैं दाम
LPG price today: आने वाले दिनों एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार घरेलू सिलेंडर 50 रुपये और पेट्रोल-डीजल 4 से 5 रुपये महंगा हो सकता है।
LPG cylinder prices: वैश्विक चुनौतियों के बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आने वाले समय में इजाफा हो सकता है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ते रेट की वजह से आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल का भी रेट बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चार साल में पहली बार पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ सकता है।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना (lpg price today)
रिपोर्ट के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार की तरफ से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 40 से 50 रुपये का इजाफा हो सकता है।
कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने बढ़ाई टेंशन (crude oil price)
पश्चिम एशिया में मचे घमासान की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों पर भारी दबाव है। सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए पिछले महीने टैक्स में कटौती की थी।
5 से 7 दिन में हो सकता है कीमतों में इजाफा (petrol diesel rate change)
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से अगले 5 से 7 दिन में पेट्रोल - डीजल की कीमतों को लेकर फैसला किया जा सकता है। अभी कीमतों को बढ़ाने की कोई चर्चा सरकार के स्तर पर नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को समय का इंतजार है।
लगातार महंगा हो रहा है कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (domestic lpg cylinder price)
सरकार ने पिछले दिनों कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया था। 1 मई को हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट 3000 रुपये के पार पहुंच गया है। यह लगातार तीसरा महीना है जब कीमतों में इजाफा किया गया है। बीते तीन महीने के दौरान कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट 47 प्रतिशत बढ़ चुका है।
कुछ कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का भी रेट बढ़ाया (Petrol diesel price hike)
नायरा और शेल इंडिया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीते दिनों इजाफा किया था। हालांकि, तब सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ाया था। हालांकि, प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 160 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।