LPG Cylinder Price List: घरेलू से कमर्शियल तक गैस सिलेंडर के नए रेट जारी, जानिए कौन कितना महंगा
LPG Price Today: दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹913 में मिल रहा है तो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर ₹3071.5 में। इंडस्ट्रियल 425 किलो वाला सिलेंडर ₹69,000 के करीब है।
देश में एलपीजी सिलेंडरों के अलग-अलग प्रकार और उनके ताजा रेट सामने आए हैं। इन रेट्स में घरेलू इस्तेमाल वाले सिलेंडर से लेकर होटल, दुकान और बड़े उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले भारी क्षमता के सिलेंडर शामिल हैं। आइए समझते हैं कि कौन सा सिलेंडर किस काम के लिए है और आज उसकी कीमत क्या है…
घरेलू LPG सिलेंडर
14.2 किलो वाला सिलेंडर सबसे अधिक घरों में इस्तेमाल होता है। आज दिल्ली में यह एलपीजी सिलेंडर ₹913 में मिल रहा है। वहीं छोटे परिवार या अस्थायी उपयोग के लिए 5 किलोग्राम का सिलेंडर ₹339 में उपलब्ध है।
XTRALITE सिलेंडर: हल्के और आधुनिक विकल्प
XTRALITE सिलेंडर आधुनिक तकनीक से बने हल्के सिलेंडर होते हैं। 10 किलोग्राम XTRALITE सिलेंडर की कीमत ₹652.5 है, जबकि 5 किलोग्राम के अलग-अलग वेरिएंट ₹339 से लेकर ₹826 तक मिल रहे हैं। ये सिलेंडर हल्के होने के कारण आसानी से उठाए जा सकते हैं और इनमें गैस लेवल भी दिखाई देता है।
कमर्शियल सिलेंडर: होटल और दुकानों के लिए महंगे
होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3071.5 तक पहुंच गई है। वहीं Nanocut और XtraTeJ जैसे हाई-एफिशिएंसी सिलेंडर ₹3094 से ₹3225 तक मिल रहे हैं। इनकी कीमत घरेलू सिलेंडर के मुकाबले काफी ज्यादा है।
बड़े कारोबार के लिए भारी क्षमता वाले सिलेंडर
47.5 किलोग्राम वाले बड़े सिलेंडर, जो बड़े होटल या इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं, उनकी कीमत ₹7674.5 से ₹7730.5 तक है। ये सिलेंडर लंबे समय तक चलते हैं और बड़े स्तर पर गैस की जरूरत पूरी करते हैं।
इंडस्ट्रियल बल्क सिलेंडर
सबसे बड़े 425 किलोग्राम के इंडस्ट्रियल सिलेंडर की कीमत ₹68707.5 से ₹69209 तक है। ये सिलेंडर बड़े उद्योगों और फैक्ट्रियों में उपयोग किए जाते हैं, जहां गैस की खपत बहुत ज्यादा होती है।
छोटे और पोर्टेबल सिलेंडर भी उपलब्ध
2 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर भी सूची में शामिल हैं, जिनकी कीमत ₹350.5 (रिफिल) से लेकर ₹1058.5 (भरा हुआ) तक है। ये छोटे कामों, यात्रा या अस्थायी उपयोग के लिए सुविधाजनक माने जाते हैं।
Non-Domestic सिलेंडर: दुकानों के लिए अलग रेट
5 किलोग्राम के नॉन-डोमेस्टिक (ND) सिलेंडर की कीमत ₹810.5 (रिफिल) से शुरू होकर ₹1754 से ₹1770 तक जाती है। ये सिलेंडर खास तौर पर दुकानों और छोटे व्यवसायों के लिए होते हैं।
कमर्शियल LPG सिलेंडर: होटल और ढाबों पर असर
होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में उपयोग होने वाला 19 किलोग्राम का सिलेंडर ₹3071.5 तक पहुंच गया है। वहीं Nanocut और XtraTeJ वेरिएंट ₹3094 से ₹3225 के बीच बिक रहे हैं। इससे छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ सकती है।
इस नई रेट लिस्ट से साफ है कि LPG सिलेंडर की कीमतें उपयोग और क्षमता के आधार पर काफी अलग-अलग हैं। जहां घरेलू उपभोक्ताओं को अभी भी कुछ राहत है, वहीं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपयोगकर्ताओं के लिए गैस महंगी बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें