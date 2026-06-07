LPG Price today: घरेलू एलपीजी सिलेंडर आधी रात से हुआ महंगा, चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट यहां
मुख्य बातें
- LPG Price hike today: घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये का इजाफा किया गया है
- जब से युद्ध शुरू हुआ है दूसरी बार कीमतों को बढ़ाया गया है
LPG Price hike today: घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज रविवार को इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का रेट 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये पहुंच गया है। बता दें, बीते 3 महीने में यह दूसरी बार है जब घरेलू सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले 60 रुपये की बढ़ोतरी पहले भी हो चुकी है। यह बढ़ोतरी 7 मार्च को हुई थी।
किस शहर में क्या है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट? (LPG Price today)
दिल्ली - 942 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
कोलकाता - 968 रुपये
चेन्नई - 957.50 रुपये
नोएडा - 939.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
भुवनेश्वर - 968 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
पटना - 1031.50 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 951 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट? (LPG Latest Price)
दिल्ली - 3113.50 रुपये
कोलकाता - 3255.50 रुपये
मुंबई - 3067.50 रुपये
चेन्नई - 3283 रुपये
नोएडा - 3113.50 रुपये
बेंगलुरू - 3198 रुपये
भुवनेश्वर - 3290 रुपये
चंडीगढ़ - 3136 रुपये
हैदराबाद - 3367 रुपये
जयपुर - 3141 रुपये
लखनऊ - 3236 रुपये
पटना - 3400 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3152 रुपये
आज कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी महीने की शुरुआत में कॉर्शियल सिलेंडर का भी रेट बढ़ा दिया गया था।
कंपनियों को रहा है नुकसान
रिपोर्ट्स के अनुसार एक एलपीजी सिलेंडर पर मौजूदा समय में कंपनियों को 700 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से स्थिति काफी खराब हुई है।
भारत सरकार की तरफ से घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सरकार की तरफ से कंपनियों को कम से कम 30 दिन का गैस स्टोरेज बढ़ाने की बात कही गई है।
एलपीजी बुकिंग के नियम हुए सख्त (LPG cylinder Booking Rule)
मौजूदा स्थितियों में सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में काफी सख्ती कर दी है। अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल के बुकिंग नहीं की जा सकती है। इसके अलावा ओटीपी देने पर ही आपको सिलेंडर मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि इस प्रक्रिया के जरिए कालाबाजारी को रोका जा सके। बता दें, गांव में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन और शहरों में 25 दिन के अंतराल पर ही किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।