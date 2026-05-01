LPG सिलेंडर के दाम करीब ₹1000 बढ़े, चुनाव के बाद बड़ा झटका, घरेलू गैस का चेक करें रेट

LPG Price Hike: आज 1 मई से 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट दिल्ली में 993 रुपये महंगा हुआ है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर का भाव 993 रुपये बढ़ा है। कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 994 रुपये महंगा हो गया है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर का चेक करें रेट…

बंगाल में चुनाव के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। आज 1 मई से 19 किलो वाले सिलेंडर का रेट दिल्ली में 993 रुपये महंगा हुआ है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर का भाव 993 रुपये बढ़ा है। कोलकाता में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 994 रुपये महंगा हो गया है। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट इंडियन ऑयल द्वारा जारी रेट के मुताबिक आज 1 मई को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का रेट 993 रुपये महंगा होकर ₹3071.50 हो गया है। पहले यह 2078.50 है। जबकि, 14.2 किलो वाला सिलेंडर के भाव में कोई बदला नहीं हुआ है। यह 913 रुपये का ही है।

यूपी में क्या हैं सिलेंडर के रेट आगरा में कमर्शियल सिलेंडर आज से 3125.5 रुपये का हो गया है। पहले यह ₹2132.5 का था। यानी यहां 993 रुपये महंगा हुआ है। जबकि, घरेलू सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह आज भी ₹924.50 का ही है। गोरखपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज ₹975 में मिल रहा है जबकि, कमर्शियल सिलेंडर अब ₹3255.5 का हो गया है। पहले यह ₹2262.5 में मिल रहा था। आज से यह 993 रुपये महंगा मिलेगा। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर जहां ₹950.50 में मिल रहा है वहीं कमर्शियल अब 3194 रुपये का हो गया है। पहले यह ₹2201 का था।

जयपुर से कोलकाता तक लगे बढ़ झटके जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 का है और आज से कमर्शियल सिलेंडर ₹3099 का हो गया है। पहले यह ₹2031 में बिक रहा था। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर आज से ₹3024 का हो गया है। पहले ₹2031 रुपये का था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹912.50 पर स्थिर है।

कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर के दाम उछलकर 3202 रुपये का हो गया है। पहले यह ₹2208 में मिल रहा था। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1011 में बिक रहा है। जबकि, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹2365 की जगह 3361 का हो गया है। चेन्नई में कमर्शियल 3237 रुपये का हो गया है। पहले ₹2,246.50 का था। आज घरेलू सिलेंडर ₹928.50 का है।

आज से ओटीपी के बिना नहीं मिलेगी गैस डिलीवरी आज एक मई से एलपीजी गैस सिलेंडर की 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' सिस्टम को और सख्त कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार, जब डिलीवरी करने वाला आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी दिखाए बिना डिलीवरी पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास अपडेट नहीं है, तो डिलीवरी करने वाला ऐप के जरिए उसे रियल-टाइम में अपडेट भी कर सकेगा, जिसके बाद कोड जनरेट होगा। यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है जहां सिलेंडर किसी और के नाम पर बुक होकर कहीं और पहुंच जाते थे।