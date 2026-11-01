LPG Price Hike: गैस सिलेंडर के बढ़े दाम, दिल्ली से पटना तक दिवाली से पहले लगा झटका

मुख्य बातें

LPG Price Today: आज 1 नवंबर से 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम दिल्ली में 10 रुपये बढ़ गए हैं।

दिवाली से ठीक पहले महंगाई का झटका धीरे से लगा है। आज 1 नवंबर से दिल्ली से लेकर चेन्नई और अहमदाबाद से लेकर शिलांग तक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। बेंचमार्क दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल 2810 रुपये की जगह आज से 2820 रुपये का हो गया है। हालांकि, 14.2 किलो वाला घरेलू रसोई गैस 942 रुपये पर टिका हुआ है। बता दें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 अक्टूबर को भी बढ़े थे। तब दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 62.50 रुपये महंगा हुआ था। जबकि, घरेलू सिलेंडर के रेट स्थिर थे।

चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर आज से 2994.50 रुपये से का हो गया है। अक्टूबर में यह 2983 रुपये का था। यहां गैस सिलेंडर 11.50 रुपये महंगा हुआ है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर का दाम 957.5 रुपये ही है। मुंबई में कमर्शियल 2764 और घरेलू अभी 941.5 रुपये है। अहमदाबाद में कमर्शियल सिलेंडर अब 2842 रुपये का हो गया है। पहले 2831.50 रुपये का था। यहां सिलेंडर 10.50 रुपये महंगा हुआ है। अहमदाबाद में घरेलू सिलेंडर 949 रुपये पर स्थिर है।

शिलांग में घरेलू सिलेंडर 1007.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3091 रुपये पर है। जबकि, बिहार के पटना में कमर्शियल सिलेंडर 3132 रुपये पर पहुंच गया है। घरेलू 1040 रुपये पर है। जबकि, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घरेलू सिलेंडर तो 979.50 रुपये पर स्थिर है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर अब 2942 रुपये का हो गया है।

कारोबारियों पर क्या पड़ता है असर? कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैटरिंग और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है। इसकी कीमत बढ़ने से इन कारोबारों की लागत बढ़ सकती है। वहीं, कीमत घटने पर कारोबारियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, गैस की कीमतों का असर खाने-पीने की चीजों के दाम पर कितना पड़ेगा, यह अन्य लागतों और कारोबारी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है।

2014 से 2026 तक कैसे बदला कमर्शियल सिलेंडर का भाव होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 12 साल में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2014 में दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत 1,449 रुपये थी। नवंबर 2025 में यह घटकर 1,590.50 रुपये रही, लेकिन नवंबर 2026 में 2820 रुपये पर पहुंच गया।

नवंबर में कितनी रही 19 किलो सिलेंडर की कीमत? इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में नवंबर महीने की कीमतों का ट्रेंड इस प्रकार है।

नवंबर 2014: ₹1,449

नवंबर 2015: ₹1,009

नवंबर 2016: ₹968

नवंबर 2017: ₹1,310.50

नवंबर 2018: ₹1,606.50

नवंबर 2019: ₹1,204

नवंबर 2020: ₹1,241.50

नवंबर 2021: ₹2,000.50

नवंबर 2022: ₹1,744

नवंबर 2023: ₹1,833

नवंबर 2024: ₹1,802

नवंबर 2025: ₹1,590.50

नवंबर 2026: ₹2820

स्रोत: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट।

2014 से 2025 तक कैसे बदले दाम? 2014 से 2016: कीमतों में गिरावट: नवंबर 2014 में दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1,449 रुपये का था। नवंबर 2015 में कीमत घटकर 1,009 रुपये और नवंबर 2016 में 968 रुपये रह गई।

2017 से 2018: फिर महंगा हुआ सिलेंडर: नवंबर 2017 में सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1,310.50 रुपये हो गई। नवंबर 2018 में यह 1,606.50 रुपये तक पहुंच गई।

2019 से 2020: कीमतों में उतार-चढ़ाव: नवंबर 2019 में सिलेंडर 1,204 रुपये का था, जबकि नवंबर 2020 में इसकी कीमत 1,241.50 रुपये रही।

2021: कीमत 2,000 रुपये के पार: नवंबर 2021 में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2,000.50 रुपये हो गई। यह इस अवधि में नवंबर महीने के सबसे ऊंचे भावों में शामिल रही।