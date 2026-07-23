LPG Price 23 July : सिलेंडर के रेट लेह से लखनऊ तक अपडेट, कहां महंगा और कहां सस्ता?
मुख्य बातें
- LPG Price 23 July: दिल्ली में आम गुरुवार 23 जुलाई को घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और कमर्शियल ₹2930 है
- कई शहरों में सिलेंडर के दाम 1000 रुपये से अधिक हैं
- इनमें श्रीनगर (₹1,058), अंडमान (₹1,018), चित्तूर (₹1,008.50), तवांग (₹1,007.50) और ईस्ट गारो हिल्स (₹1,007.50) भी शामिल हैं
LPG Price Today: आज 23 जुलाई 2026 को देशभर में घरेलू (14.2 किग्रा) और कमर्शियल (19 किग्रा) एलपीजी सिलेंडर रेट अपडेट हो गए है। बेंचमार्क दिल्ली में आम गुरुवार 23 जुलाई को घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और कमर्शियल ₹2930 है। घरेलू सिलेंडर की अगर बात करें तो देश में सबसे महंगा लेह (₹1,179) में है, जबकि सबसे सस्ता डिब्रूगढ़ (₹940.50) में मिल रहा है। इस लिहाज से देखें तो लेह और डिब्रूगढ़ के बीच घरेलू सिलेंडार के दाम में ₹238.50 का अंतर है।
इंडयन ऑयल पर दिए गए ता रेट के मुताबिक आज गुरुवार को कई शहरों में सिलेंडर के दाम 1000 रुपये से अधिक हैं। इनमें श्रीनगर (₹1,058), अंडमान (₹1,018), चित्तूर (₹1,008.50), तवांग (₹1,007.50) और ईस्ट गारो हिल्स (₹1,007.50) भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर के वेस्ट इंफाल (₹1,093.50), आइजॉल (₹1,094), गंगटोक (₹1,094.50) और नॉर्थ त्रिपुरा (₹1,119.50) में यह दर काफी ऊंची बनी हुई है।
रांची से मुंबई तक घरेलू सिलेंडर के रेट
दूसरी ओर रांची (₹999.50), हैदराबाद (₹994), शिमला (₹986.50), लखनऊ (₹976.50), अमृतसर (₹973.50), इंदौर (₹970), कटक (₹968.50), कोलकाता (₹968), वायनाड (₹962), कोहिमा (₹961), देहरादून (₹961), चेन्नई (₹957.50), दमन (₹956.50), गोवा (₹956), पुडुचेरी (₹954), जयपुर (₹952.50), अहमदाबाद, गुरुग्राम और लक्षद्वीप (तीनों में ₹949), बेंगलुरु (₹944.50) और मुंबई (₹941.50) सिलेंडर अपेक्षाकृत मध्यम से सस्ती श्रेणी में आते हैं।
कमर्शियल सिलेंडर के आज के रेट
कमर्शियल सिलेंडर के दाम की बात करें तो फिर सबसे महंगा शहरों वाले लिस्ट में लेह (₹3,752) टॉप पर है, जबकि सबसे सस्ता मुंबई (₹3,067.50) में है। इन दोनों शहरों में कमर्शियल सिलेंडर के रेट में करीब ₹684.50 का बड़ा अंतर है। वहीं, नॉर्थ त्रिपुरा (₹3,638), गंगटोक (₹3,631.50), वेस्ट इंफाल (₹3,599), आइजॉल (₹3,595.50), अंडमान (₹3,544), श्रीनगर (₹3,458), तवांग (₹3,372.50), ईस्ट गारो हिल्स (₹3,366.50) और हैदराबाद (₹3,367) टॉप पर हैं।
वहीं चित्तूर (₹3,300), रांची (₹3,304), कटक (₹3,288.50), चेन्नई (₹3,283), पुडुचेरी (₹3,282), कोलकाता (₹3,255.50), लखनऊ (₹3,236), कोहिमा (₹3,230), शिमला (₹3,221.50), इंदौर (₹3,220), अमृतसर (₹3,207.50), बेंगलुरु (₹3,198), डिब्रूगढ़ (₹3,196), गोवा (₹3,194), वायनाड (₹3,189), देहरादून (₹3,171), जयपुर (₹3,152.50), अहमदाबाद (₹3,135), लक्षद्वीप (₹3,131), गुरुग्राम (₹3,130) और दमन (₹3,112) दाम लेह की तुलना में कम हैं।
रेट में क्यों है इतना अंतर
आज देश में घरेलू और कमर्शियल LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन राज्यवार तुलना करने पर साफ दिखाई देता है कि बिहार, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों के उपभोक्ताओं पर गैस का बोझ दिल्ली और मुंबई की तुलना में कहीं अधिक है। वहीं, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी सिलेंडर के दाम अधिक हैं। जबकि, बंदरगाहों के करीब वाले शहरों में दाम कम हैं। सिलेंडर के रेट पर सबसे अधिक असर ट्रांस्पोटेशन का पड़ता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें