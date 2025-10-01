lpg price 1 october shock before dussehra rate of commercial lpg cylinders increased LPG Price 1 October: दशहरा से पहले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम, घरेलू में राहत, Business Hindi News - Hindustan
LPG Price 1 October: दशहरा से पहले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम, घरेलू में राहत

LPG Price 1 October: दशहरा से पहले महंगाई का झटका लगा है। त्योहारी सीजन के बीच आज 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली से पटना तक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर 16 रुपये तक महंगा हो गया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:27 AM
LPG Price 1 October: दशहरा से पहले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम, घरेलू में राहत

LPG Price 1 October: दशहरा से पहले महंगाई का झटका लगा है। त्योहारी सीजन के बीच आज 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर आज से 1595.50 रुपये में मिलेगा। पहले यह 1580 रुपये का था। यहां 15.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

कोलकाता में यही नीला सिलेंडर अब 1700 रुपये का हो गया है। सितंबर में यह 1684 रुपये का था। यहां 16 रुपये का इजाफा हुआ है। मुंबई में आज से कॉमर्शियल सिलेंडर 1547 रुपये में मिलेगा। पहले यहां 1531.50 रुपये का था। मुंबई में यह एलपीजी गैस सिलेंडर 15.50 रुपये बढ़ा है और चेन्नई में यही सिलेंडर अब 1754 रुपये में मिलेगा। सितंबर में यह 1738 रुपये में मिल रहा था। यहां भी 16 रुपये की मामूली बढ़त दर्ज की गई है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में बदलाव नहीं

भारत में इंडियन ऑयल के डेटा के आधार पर एलपीजी की कीमतों की बात करें तो आज 14.2 किग्रा वाला घरेलू सिलेंडर दिल्ली में ₹853, मुंबई में ₹852.50 और लखनऊ में ₹890.50 में मिल रहा है। वहीं, कारगिल में ₹985.5, पुलवामा में ₹969, बागेश्वर में ₹890.5 का है। जबकि, पटना में इसकी कीमत ₹951 है।

इन्हें मिला सरकार से तोहफा

उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह महीना खुशियां लेकर आया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर (रिफिल) देने का फैसला किया है। 20 अक्टूबर यानी दिवाली के पहले महिलाओं को ये सौगात मिल जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दायरे में आने वाली महिलाओं को मुफ्त में गैस एजेंसियों से एक सिलेंडर मिलेगा।

25 लाख महिलाओं को नवरात्रि का गिफ्ट

दूसरी ओर मोदी सरकार ने नवरात्रि पर 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है। देश में इस वक्त 10 करोड़ 35 लाख सक्रिय उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हैं। नवरात्रि के पहले दिन घोषित 25 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। हर नए गैस कनेक्शन पर सरकार 2050 रुपए खर्च करेगी।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट

पटना 942.5

दिल्ली 853.00

लखनऊ 890.5

जयपुर 856.5

आगरा 865.5

मेरठ 860

गाजियाबाद 850.5

इंदौर 881

भोपाल 858.5

लुधियाना 880

वाराणसी 916.5

गुरुग्राम 861.5

अहमदाबाद 860

मुंबई 852.50

पुणे 856

हैदराबाद 905

बेंगलुरू 855.5

स्रोत: इंडियन ऑयल

