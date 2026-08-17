LPG, पेट्रोल और डीजल के रेट जारी, गैस के लिए 'संकटमोचक' बनेंगी 21 कंपनियां
मुख्य बातें
- LPG, Petrol-Diesel Rates: होर्मुज स्ट्रेट बंद रहे या खुला, अब भारत में एलपीजी संकट नहीं हो पाएगा
- देश में पहली बार LPG संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है
- 21 कंपनियां मिलकर रोज 63,810 टन LPG बनाएंगी
पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के रेट से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ बड़े अपडेट्स हैं, जो अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आज जरूर जान लीजिए। होर्मुज स्ट्रेट बंद रहे या खुला, अब भारत में एलपीजी संकट नहीं हो पाएगा। देश में पहली बार LPG संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। 21 कंपनियां मिलकर रोज 63,810 टन LPG बनाएंगी। वहीं, पेट्रोल-डीजल पर विंडफॉल टैक्स भी अब कम हो गया है।
आम उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब?
इस कदम का तत्काल मतलब यह नहीं है कि LPG सिलेंडर की कीमत कम होने वाली है। इसका मुख्य उद्देश्य सप्लाई की सुरक्षा है। यानी भविष्य में अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कमी होती है या आयात प्रभावित होता है, तो सरकार के पास घरेलू उत्पादन बढ़ाने की एक पहले से तैयार व्यवस्था होगी।
इससे LPG की उपलब्धता बनाए रखने और अचानक होने वाली सप्लाई कमी से उपभोक्ताओं को बचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, घरेलू LPG की कीमत पर इसका सीधा असर कितना होगा, यह अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों, आयात लागत और सरकार की मूल्य नीति पर निर्भर करेगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
पश्चिम एशिया संकट ने भारत को यह दिखा दिया कि LPG जैसी रोजमर्रा की जरूरत वाली ऊर्जा के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। सरकार का नया उत्पादन ढांचा इसी जोखिम को कम करने की कोशिश है। यानी सरकार अब सिर्फ LPG खरीदने और आयात करने की रणनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि संकट के समय देश के भीतर ही उत्पादन बढ़ाने की क्षमता तैयार कर रही है।
दिल्ली से रांची तक LPG के रेट
अब आते हैं एलपीजी के आज के रेट पर। पूरे देश में कहीं भी एलपीजी के दाम में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली की बात करें तो 14.2 किलो वाला सिलेंडर 942 रुपये और 19 किलो वालो कमर्शियल सिलेंडर 2738 रुपये। रांची में घरेलू सिलेंडर 999.50 रुपये तो कमर्शियल 2922 रुपये। दिल्ली के मुकाबले रांची में घरेलू सिलेंडर 57.50 रुपये और कमर्शियल 184 रुपये महंगा है। हालांकि, आज देश में एलपीजी के सिलेंडर 1 अगस्त वाले रेट पर ही मिल रहा है। इस महीने के पहले दिन 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर करीब 200 रुपये सस्ता हुआ था।
पेट्रोल-डीजल के आज के रेट
रोजाना की तरह आज 17 अगस्त को भी सराकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट सुबह 6 बजे ही जारी कर दी हैं। आज दिल्ली से लेकर रांची तक या फिर यूं कहें पूरे देश में कहीं भी फ्यूल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिना एथेनॉल वाल XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में 167.35 रुपये है। जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है। यहां डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है और XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है।
सभी शहरों के पेट्रोल-डीजल के रेट यहां चेक करें (Petrol Price, Diesel Price)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें