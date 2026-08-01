LPG Price Cut: सिलेंडर के दाम 192 रुपये घटे, दिल्ली से पटना तक आज 'राहत' की बारिश
मुख्य बातें
- LPG Price Today 1 August: दिल्ली से लेकर पटना तक राहत की बारिश हुई है
- कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम आज 192 रुपये कम हुए हैं
- हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई राहत नहीं है
एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज 1 अगस्त को जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक राहत की बारिश हुई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम आज 192 रुपये कम हुए हैं। हालांकि, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई राहत नहीं है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, उज्ज्वला के कुछ लाभर्थियों के लिए आज से रसोई गैस 300 रुपये प्रति सिलेंडर महंगी पड़ेगी।
कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट
इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दिए गए लेटेस्ट रेट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 192 रुपये कम होकर 2738 रुपये पर आ गया है। इससे पहले 2930 रुपये था। जबकि, कमर्शियल का दाम पटना में 3227 रुपये से घटकर 3018 रुपये पर आ गए हैं। लखनऊ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 3052.5 रुपये से घटकर 2860.5 रुपये का हो गया है।
बता दें इससे पहले 1 जुलाई को भी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बड़ी कटौती की गई थी। यह लगातार दूसरा महीना है जब रेट में कटौती की गई है। दिल्ली में अब दो महीने में कमर्शियल सिलेंडर 375.50 रुपये सस्ता हो चुका है। इस साल दाम 1580.50 रुपये बढ़ने के बाद जुलाई में 183.50 रुपये कम हुए। इसके बाद आज 1 अगस्त को दिल्ली में एक बार फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 192 रुपये कम हो गए।
इन लोगों के लिए सिलेंडर 300 रुपये महंगा
अगर आप उज्ज्वला के लाभार्थी हैं और 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच 4 सिलेंडर रिफिल करा चुके हैं तो इस अगस्त में आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी सिलेंडर आम उपभाक्ताओं को मिलने वाली कीमत पर ही मिलेगा। बता दें सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों को इस फाइनेंशियल ईयर से केवल 4 सिलेंडर पर ही 300-300 रुपये की सब्सिडी दे रही है। पहले 9 पर मिलता था और बाद में इसे घटकार 6 कर दिया गया था।
चेक करें घरेलू सिलेंडर के रेट
सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर लेह में 1196.5 रुपये का बिक रहा है। वहीं, नॉर्थ त्रिपुरा में 1,119.50 रुपये, गंगटोक में 1,094.50 रुपये, आइजॉल में 1,094 रुपये और वेस्ट इंफाल में 1,093.50 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। श्रीनगर में घरेलू एलपीजी की कीमत 1,058 रुपये है। मुंबई में 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 941.50 रुपये का है। बेंगलुरु में इसकी कीमत 944.50 रुपये, अहमदाबाद और गुरुग्राम में 949 रुपये, जयपुर में 952.50 रुपये और गोवा में 956 रुपये है। चेन्नई में घरेलू सिलेंडर 957.50 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये और लखनऊ में 976.50 रुपये का मिल रहा है। वहीं हैदराबाद में घरेलू गैस सिलेंडर 994 रुपये तक पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें