1 मई से बदलेंगे LPG सिलेंडर बुकिंग के नियम? गैस बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम में होगा बदलाव? जानिए सच
LPG latest updsates: मई 2026 से LPG गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बुकिंग के बीच का समय बढ़ाकर शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन कर दिया गया है, जबकि OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम को स्थायी बनाने की तैयारी है। साथ ही eKYC जरूरी कर दिया गया है।
LPG latest updsates: मई 2026 की शुरुआत के साथ ही रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू होने की संभावना है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर अब सीधे भारत के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इसी वजह से सरकार और तेल कंपनियां बुकिंग और डिलीवरी सिस्टम में लगातार बदलाव कर रही हैं, ताकि सप्लाई सुचारू बनी रहे। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
कीमतों में बदलाव
सबसे पहले कीमतों की बात करें तो हाल के दिनों में LPG सिलेंडर महंगा हुआ है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक महीने में तीन बार बढ़े हैं। ऐसे में 1 मई 2026 से कीमतों में फिर बदलाव हो सकता है। इसको लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) जैसी कंपनियां नए नियमों पर चर्चा कर रही हैं।
बदल सकते हैं बुकिंग नियम
बुकिंग नियम भी अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। शहरों में अब गैस सिलेंडर बुक करने के बीच का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 45 दिन तक हो सकता है। इसके अलावा OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें गैस डिलीवरी के समय ग्राहक को OTP बताना जरूरी होता है। इस सिस्टम को स्थायी बनाए जाने की तैयारी है, ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडर की कालाबाजारी रोकी जा सके।
आधार eKYC
आधार eKYC को लेकर भी सरकार ने नियम साफ कर दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों के लिए आधार बेस्ड वेरिफिकेशन जरूरी है। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही eKYC पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया नहीं करनी होगी। PMUY उपभोक्ताओं को साल में एक बार eKYC करना होगा, जिससे उन्हें सब्सिडी का लाभ मिलता रहे।
PNG की ओर शिफ्ट करने पर भी जोर
सरकार अब धीरे-धीरे लोगों को LPG से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की ओर शिफ्ट करने पर भी जोर दे रही है। जिन इलाकों में PNG उपलब्ध है, वहां अगर उपभोक्ता तीन महीने के अंदर PNG में शिफ्ट नहीं होते, तो उनका LPG कनेक्शन बंद किया जा सकता है। इसके अलावा PNG उपयोग करने वाले लोग नया LPG कनेक्शन नहीं ले सकते।
हालांकि इन सभी बदलावों के बीच सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। अस्पताल, शिक्षा और कृषि जैसे जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है। कुल मिलाकर आने वाले समय में LPG से जुड़े नियम और सख्त हो सकते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को अपडेट रहना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।