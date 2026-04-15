देश में LPG का 15 दिन का ही स्टॉक? सप्लाई सामान्य होने में लगेंगे 3-4 साल, सरकार ने दिए बड़े संकेत
LPG latest updates: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज (Strait of Hormuz) के बाधित होने के कारण भारत की LPG सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा है। भारत अपनी लगभग 60% गैस जरूरत आयात से पूरी करता है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सप्लाई सामान्य होने में 3-4 साल लग सकते हैं।
LPG latest updates: वैश्विक तनाव के बीच भारत की एलपीजी (LPG) सप्लाई को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मौजूदा हालात में एलपीजी सप्लाई चेन को पूरी तरह सामान्य होने में 3 से 4 साल तक का समय लग सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पर पड़े बुरे असर को माना जा रहा है, जहां से भारत की करीब 90% एलपीजी सप्लाई होती थी। युद्ध और हमलों के चलते यहां से सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ गया है।
60% से 55% हुआ आयात
भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात के जरिए पूरा करता है और इसमें यूएई, कतर, सऊदी अरब जैसे देशों की अहम भूमिका होती है। लेकिन, हाल के घटनाक्रमों के बाद इन देशों से आने वाली सप्लाई में भारी गिरावट आई है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट्स के अनुसार, अब खाड़ी देशों से आयात का हिस्सा घटकर करीब 55% रह गया है, जो साफ संकेत देता है कि भारत को अब वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़ रहे हैं।
गैस प्रोडक्शन यूनिट को नुकसान
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सप्लाई में 40% से 50% तक की कमी का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। समस्या सिर्फ सप्लाई रुकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिन तेल और गैस प्रोडक्शन यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है, वे अस्थायी रूप से बंद हैं या स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। यही अनिश्चितता रिकवरी टाइमलाइन को और लंबा बना रही है।
देश में 15 दिनों का एलपीजी स्टोरेज
इस बीच सरकार का फोकस आम लोगों तक एलपीजी की सप्लाई बनाए रखने पर है। इसके लिए कोविड-19 के दौरान अपनाए गए उपायों को फिर से लागू किया जा सकता है, जैसे सप्लाई का डायवर्सिफिकेशन, नए देशों से आयात, शिपमेंट के रास्तों में बदलाव और घरेलू उत्पादन बढ़ाना। हालांकि, देश में एलपीजी स्टोरेज क्षमता अभी सिर्फ 15 दिनों की खपत के बराबर है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
कीमतों में ₹60 तक की बढ़ोतरी
इस संकट का सीधा असर कीमतों पर भी दिख रहा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में ₹60 तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर ₹115 तक महंगे हो चुके हैं। बढ़ती लागत का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों पर भी पड़ रहा है, साथ ही सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ सकता है।
एलपीजी सप्लाई का यह संकट सिर्फ अस्थायी झटका नहीं बल्कि लंबी चुनौती बन सकता है। आने वाले समय में भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति को और मजबूत करना होगा, ताकि वैश्विक संकटों का असर आम जनता पर कम से कम पड़े।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।