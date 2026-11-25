मुख्य बातें

गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए जरूरी बातें।

LPG Gas Cylinder Rules: देशभर में इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानना बेहद जरूरी है। दिसंबर 2026 में गैस सिलेंडर की बुकिंग करने से पहले ग्राहकों को आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) की स्थिति जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपकी गैस सब्सिडी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, नवंबर में सरकार या तेल कंपनियों ने आधार ई-केवाईसी को लेकर किसी नए नियम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में आइए जानते हैं गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए 8 जरूरी बातें।

1. आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी जरूरी घरेलू एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। यह नियम इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस तीनों कंपनियों के ग्राहकों पर लागू है।

2. ई-केवाईसी नहीं कराने पर रुक सकती है सब्सिडी अगर आपने अभी तक आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही पात्र ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।

3. पहले ई-केवाईसी करा चुके हैं तो दोबारा जरूरत नहीं अगर आपने पहले ही बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन करा लिया है तो आपको दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आपकी नियमित गैस बुकिंग और पात्र सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा।

4. सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी करा सकते हैं ई-केवाईसी अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी यह काम करवा सकते हैं। इसके लिए डिलीवरी करने वाला कर्मचारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में मदद कर सकता है।

5. मोबाइल ऐप से भी होगा काम ग्राहक अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं।

इंडेन ग्राहक IndianOil ONE ऐप का इस्तेमाल करें।

भारत गैस ग्राहक HelloBPCL ऐप का इस्तेमाल करें।

एचपी गैस ग्राहक HP PAY ऐप से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

इन ऐप्स के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।

6. गैस एजेंसी जाकर भी करा सकते हैं ई-केवाईसी अगर मोबाइल से ई-केवाईसी करने में परेशानी हो रही है तो ग्राहक अपनी रजिस्टर्ड गैस एजेंसी पर जाकर भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं।

7. बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी ले सकते हैं जो ग्राहक ई-केवाईसी नहीं कराना चाहते या सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहते, उनके लिए बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर लेने का विकल्प भी है। इसके लिए तेल कंपनियों के अधिकृत माध्यमों से अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। 5 और 10 किलो के सिलेंडर उपलब्धता के आधार पर मिल सकते हैं।

8. ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन नहीं होगा बंद ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी पूरी नहीं कराने का मतलब यह नहीं है कि आपका गैस कनेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। हालांकि, सब्सिडी और रियायती कीमत पर रिफिल मिलने में परेशानी हो सकती है।

आपके शहर में LPG सिलेंडर के दाम 14.2 किलो घरेलू और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडरकी कीमतें इस प्रकार हैं-

दिल्ली: ₹942 और ₹2,820

मुंबई: ₹941.50 और ₹2,775

कोलकाता: ₹968 और ₹2,971

चेन्नई: ₹957.50 और ₹2,994.50