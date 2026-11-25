LPG Cylinder: 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर के नियमों में बदलाव, करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर
मुख्य बातें
- LPG Gas Cylinder Rules: दिसंबर 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा
- इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस के ग्राहकों को अगली सिलेंडर बुकिंग से पहले अपना आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए
LPG Gas Cylinder Rules: देशभर में इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जानना बेहद जरूरी है। दिसंबर 2026 में गैस सिलेंडर की बुकिंग करने से पहले ग्राहकों को आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) की स्थिति जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपकी गैस सब्सिडी पर असर पड़ सकता है। हालांकि, नवंबर में सरकार या तेल कंपनियों ने आधार ई-केवाईसी को लेकर किसी नए नियम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में आइए जानते हैं गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए 8 जरूरी बातें।
1. आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी जरूरी
घरेलू एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। यह नियम इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस तीनों कंपनियों के ग्राहकों पर लागू है।
2. ई-केवाईसी नहीं कराने पर रुक सकती है सब्सिडी
अगर आपने अभी तक आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही पात्र ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
3. पहले ई-केवाईसी करा चुके हैं तो दोबारा जरूरत नहीं
अगर आपने पहले ही बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन करा लिया है तो आपको दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आपकी नियमित गैस बुकिंग और पात्र सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा।
4. सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी यह काम करवा सकते हैं। इसके लिए डिलीवरी करने वाला कर्मचारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में मदद कर सकता है।
5. मोबाइल ऐप से भी होगा काम
ग्राहक अपनी गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं।
इंडेन ग्राहक IndianOil ONE ऐप का इस्तेमाल करें।
भारत गैस ग्राहक HelloBPCL ऐप का इस्तेमाल करें।
एचपी गैस ग्राहक HP PAY ऐप से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
इन ऐप्स के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
6. गैस एजेंसी जाकर भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
अगर मोबाइल से ई-केवाईसी करने में परेशानी हो रही है तो ग्राहक अपनी रजिस्टर्ड गैस एजेंसी पर जाकर भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
7. बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर भी ले सकते हैं
जो ग्राहक ई-केवाईसी नहीं कराना चाहते या सब्सिडी का लाभ नहीं लेना चाहते, उनके लिए बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर लेने का विकल्प भी है। इसके लिए तेल कंपनियों के अधिकृत माध्यमों से अपनी पसंद दर्ज करानी होगी। 5 और 10 किलो के सिलेंडर उपलब्धता के आधार पर मिल सकते हैं।
8. ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन नहीं होगा बंद
ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ई-केवाईसी पूरी नहीं कराने का मतलब यह नहीं है कि आपका गैस कनेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा। हालांकि, सब्सिडी और रियायती कीमत पर रिफिल मिलने में परेशानी हो सकती है।
आपके शहर में LPG सिलेंडर के दाम
14.2 किलो घरेलू और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडरकी कीमतें इस प्रकार हैं-
दिल्ली: ₹942 और ₹2,820
मुंबई: ₹941.50 और ₹2,775
कोलकाता: ₹968 और ₹2,971
चेन्नई: ₹957.50 और ₹2,994.50
पटना: ₹1,031.50 और ₹3,117.50
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें