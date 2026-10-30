ना एड्रेस प्रूफ, ना बुकिंग का झंझट... LPG सिलेंडर पर ग्राहकों के लिए 2 ऑप्शन

मुख्य बातें

बीते कुछ समय से केंद्र सरकार LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर पर निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी के विस्तार पर जोर दे रही है। दरअसल, इस साल मिडिल ईस्ट तनाव के कारण एलपीजी सिलेंडर का संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए थे। इसी माहौल में छोटू एलपीजी सिलेंडर का भी जोर-शोर से प्रचार किया गया। इंडियन ऑयल ने छोटू के अलावा मुन्ना एलपीजी सिलेंडर का भी विकल्प दिया है। इसमें ना बुकिंग का झंझट है और ना ही एड्रेस प्रूफ जरूरी है। आइए जानते हैं कि मुन्ना और छोटू एलपीजी सिलेंडर किसके लिए है।

मुन्ना सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 2 किलोग्राम का कुकिंग गैस सिलेंडर भी है, जिसे 'मुन्ना' के नाम से जाना जाता है। यह छोटा कुकिंग गैस सिलेंडर खास तौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था जिनके पास स्थानीय पते का प्रमाण (एड्रेस प्रूफ) नहीं है। उदाहरण के लिए छात्र, कामकाजी महिलाएं, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी लोग, कम गैस खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ग्राहक, इंडेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नेटवर्क के साथ-साथ अन्य बिक्री केंद्रों (पॉइंट ऑफ सेल्स) से 'मुन्ना' गैस सिलेंडर ले सकते हैं। इनमें इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट, चुनिंदा किराना स्टोर और कुछ स्थानीय सुपरमार्केट शामिल हैं।

ग्राहक केवल अपना आईडी प्रूफ जमा करके नया 'मुन्ना' गैस कनेक्शन ले सकते हैं। सिलेंडर खत्म होने पर, देश भर में मौजूद किसी भी बिक्री केंद्र या डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जाकर इसे फिर से भरवाया (रीफिल कराया) जा सकता है। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शहर में 'मुन्ना' गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

छोटू एलपीजी सिलेंडर इंडियन ऑयल द्वारा पेश किया गया यह गैस सिलेंडर 5 किलोग्राम का है। इसके लिए पते के प्रमाण (POA) की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण जमा करके छोटू गैस सिलेंडर ले सकते हैं। छोटू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत भी नहीं है। यह सिलेंडर देश भर के लगभग हर जिले में उपलब्ध है। आप इसे किसी अधिकृत इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर या उनके द्वारा नियुक्त बिक्री केंद्रों (जैसे किराना स्टोर, इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट आदि) से ले सकते हैं। ग्राहक बिक्री केंद्रों के माध्यम से छोटू गैस सिलेंडर रिफिल की होम डिलीवरी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति रिफिल 25 रुपये का अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना होगा।