ना एड्रेस प्रूफ, ना बुकिंग का झंझट... LPG सिलेंडर पर ग्राहकों के लिए 2 ऑप्शन
मुख्य बातें
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 2 किलोग्राम का कुकिंग गैस सिलेंडर भी है, जिसे 'मुन्ना' के नाम से जाना जाता है
- इंडियन ऑयल द्वारा पेश किया गया यह गैस सिलेंडर 5 किलोग्राम का है
बीते कुछ समय से केंद्र सरकार LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर पर निर्भरता कम करने के लिए पीएनजी के विस्तार पर जोर दे रही है। दरअसल, इस साल मिडिल ईस्ट तनाव के कारण एलपीजी सिलेंडर का संकट खड़ा हो गया था। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए थे। इसी माहौल में छोटू एलपीजी सिलेंडर का भी जोर-शोर से प्रचार किया गया। इंडियन ऑयल ने छोटू के अलावा मुन्ना एलपीजी सिलेंडर का भी विकल्प दिया है। इसमें ना बुकिंग का झंझट है और ना ही एड्रेस प्रूफ जरूरी है। आइए जानते हैं कि मुन्ना और छोटू एलपीजी सिलेंडर किसके लिए है।
मुन्ना सिलेंडर
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 2 किलोग्राम का कुकिंग गैस सिलेंडर भी है, जिसे 'मुन्ना' के नाम से जाना जाता है। यह छोटा कुकिंग गैस सिलेंडर खास तौर पर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया था जिनके पास स्थानीय पते का प्रमाण (एड्रेस प्रूफ) नहीं है। उदाहरण के लिए छात्र, कामकाजी महिलाएं, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी लोग, कम गैस खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ग्राहक, इंडेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नेटवर्क के साथ-साथ अन्य बिक्री केंद्रों (पॉइंट ऑफ सेल्स) से 'मुन्ना' गैस सिलेंडर ले सकते हैं। इनमें इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट, चुनिंदा किराना स्टोर और कुछ स्थानीय सुपरमार्केट शामिल हैं।
ग्राहक केवल अपना आईडी प्रूफ जमा करके नया 'मुन्ना' गैस कनेक्शन ले सकते हैं। सिलेंडर खत्म होने पर, देश भर में मौजूद किसी भी बिक्री केंद्र या डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जाकर इसे फिर से भरवाया (रीफिल कराया) जा सकता है। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शहर में 'मुन्ना' गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
छोटू एलपीजी सिलेंडर
इंडियन ऑयल द्वारा पेश किया गया यह गैस सिलेंडर 5 किलोग्राम का है। इसके लिए पते के प्रमाण (POA) की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान प्रमाण जमा करके छोटू गैस सिलेंडर ले सकते हैं। छोटू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत भी नहीं है। यह सिलेंडर देश भर के लगभग हर जिले में उपलब्ध है। आप इसे किसी अधिकृत इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर या उनके द्वारा नियुक्त बिक्री केंद्रों (जैसे किराना स्टोर, इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट आदि) से ले सकते हैं। ग्राहक बिक्री केंद्रों के माध्यम से छोटू गैस सिलेंडर रिफिल की होम डिलीवरी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रति रिफिल 25 रुपये का अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना होगा।
ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शहर में 'छोटू' गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिलेंडर किसी बिक्री केंद्र से खरीदे गए हैं, तो ग्राहकों के पास उन्हें वापस बेचने का विकल्प भी होगा। इसके लिए उन्हें प्रति सिलेंडर 500 रुपये की निश्चित राशि मिलेगी, चाहे उन्होंने सिलेंडर का इस्तेमाल कितने भी समय तक क्यों न किया हो।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें