₹762 में घर ले जाइए LPG सिलेंडर, गैस कनेक्शन की भी जरूरत नहीं
मुख्य बातें
- घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर पर बनी हुई है
- हालांकि, आमलोगों के उपयोग के लिए एक ऐसा भी एलपीजी सिलेंडर है जिसकी कीमत 800 रुपये से कम है
होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाली कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। इसके तहत 19 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के दाम में 192 रुपये की कमी की गई है। इस कटौती के बाद भी दिल्ली में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2738 रुपये पर बिक रहा है।
वहीं, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह के बदलाव नहीं हुए हैं। घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर पर बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि घरेलू उपयोग वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब भी महंगी है। हालांकि, आमलोगों के उपयोग के लिए एक ऐसा भी एलपीजी सिलेंडर है जिसकी कीमत 800 रुपये से कम है। आइए डिटेल जान लेते हैं।
छोटू एलपीजी सिलेंडर
दरअसल, छोटू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 800 रुपये से कम हो गई है। पांच किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले 808.50 रुपये थी, जिसे घटाकर 762 रुपये कर दिया गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 'छोटू' नाम का यह सिलेंडर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जिनके पास स्थानीय पते का सबूत नहीं है या जो कम गैस इस्तेमाल करते हैं। ग्राहक सिर्फ पहचान का प्रमाण देकर नया छोटू गैस कनेक्शन ले सकते हैं। मतलब ये कि इसके लिए गैस कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शहर में 'छोटू' गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ग्राहक इंडेन डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नेटवर्क और इंडियनऑयल रिटेल आउटलेट, चुनिंदा किराना स्टोर और चुनिंदा लोकल सुपरमार्केट जैसे बिक्री केंद्रों से छोटू गैस सिलेंडर ले सकते हैं। देश भर में किसी भी बिक्री केंद्र या डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर जाकर सिलेंडर रिफिल करवाया जा सकता है।
अगर छोटू सिलेंडर को बिक्री केंद्रों से खरीदा जाता है तो भविष्य में वापसी पर पैसे भी मिलेंगे। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक इस्तेमाल की अवधि की परवाह किए बिना प्रति सिलेंडर 500 रुपये की तय रकम वापस मिल जाएगी। आप पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए छोटू गैस सिलेंडर रिफिल की होम डिलीवरी ले सकते हैं। इसके लिए प्रति रिफिल ₹25 का अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज देना होगा।
घरेलू एलपीजी के दाम कब बढ़े थे?
घरेलू एलपीजी की कीमत में आखिरी बार सात जून को 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति प्रभावित होने और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में तेजी के चलते मार्च में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें