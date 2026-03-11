गैस संकट से देशभर में हाहाकार, फिर से बढ़ेंगे LPG के दाम? चेक करें नया रेट

Hindustan Hindi News
Mar 11, 2026 04:11 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
LPG Crisis: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। हाल ही में तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

LPG Crisis: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है। हाल ही में तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद देश के कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। संसद में भी यह मुद्दा बुधवार (11 मार्च 2026) को गरमा गया, जब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए। आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एलपीजी के दाम क्यों बढ़े और क्या आगे भी बढ़ सकते हैं।

क्या है वजह

दरअसल, इस बार एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह मध्य-पूर्व में बढ़ता भू-राजनीतिक संकट है। ईरान के पास स्थित होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास तनाव और आपूर्ति में बाधा के कारण वैश्विक गैस और तेल की कीमतों में तेजी आ गई है। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई जाती है। जैसे ही यहां आपूर्ति प्रभावित होती है, उसका असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार और फिर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ता है।

भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। देश की करीब 60% एलपीजी मांग आयात से पूरी होती है और इन आयातों का लगभग 80-90% हिस्सा सऊदी अरब, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्य-पूर्वी देशों से आता है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो एलपीजी की कीमतों में उछाल आना लगभग तय माना जाता है। यही वजह है कि हालिया संकट का असर भारत में गैस सिलेंडर के दामों पर दिखाई देने लगा है।

सरकार की अपील

सरकार ने हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं बताई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित की जाएगी और किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्रालय ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है। साथ ही गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर भी तय किया गया है।

क्या कहते हैं जानकार

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान-इज़राइल तनाव और बढ़ता है या तेल-गैस आपूर्ति में ज्यादा बाधा आती है तो आने वाले महीनों में एलपीजी के दाम पर फिर दबाव बन सकता है। फिलहाल सरकार अतिरिक्त उत्पादन और सप्लाई प्रबंधन के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैश्विक हालात पर ही आगे की कीमतों का रुख काफी हद तक निर्भर करेगा।

आज का LPG गैस सिलेंडर रेट (11 मार्च 2026)

11 मार्च 2026 को देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें इस प्रकार हैं। तेल विपणन कंपनियां आमतौर पर हर महीने कीमतों में बदलाव करती हैं और परिवहन लागत व स्थानीय टैक्स के कारण अलग-अलग शहरों में दरों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है।

शहर LPG कीमत (₹ प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर)

नई दिल्ली ₹913.00

मुंबई ₹912.50

कोलकाता ₹939.00

चेन्नई ₹928.50

बेंगलुरु ₹915.50

हैदराबाद ₹965.00

चंडीगढ़ ₹922.50

गुरुग्राम ₹921.50

नोएडा ₹910.50

भुवनेश्वर ₹939.00

पटना ₹1,002.50

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

