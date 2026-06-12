LPG यूजर्स अलर्ट! 30 जून से पहले निपटा लें ये काम, वरना रुक सकती है गैस सब्सिडी
मुख्य बातें
- LPG उपभोक्ताओं के लिए 30 जून महत्वपूर्ण तारीख मानी जा रही है
- गैस कनेक्शन धारकों को समय रहते E-KYC और आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है
- ऐसा नहीं करने पर भविष्य में गैस सब्सिडी मिलने में परेशानी हो सकती है
अगर आपके घर में LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो अगले कुछ दिनों में आपको एक जरूरी काम जरूर पूरा कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों की ओर से गैस उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने LPG कनेक्शन की ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराई है, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार चाहती है कि गैस सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे। इसी उद्देश्य से आधार आधारित सत्यापन को अनिवार्य बनाया जा रहा है। अगर उपभोक्ता तय समय सीमा तक अपना वेरिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं, तो भविष्य में उन्हें सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा गैस सेवा से जुड़ी अन्य सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है।
30 जून तक पूरा करना होगा सत्यापन
पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से जुड़े लाभार्थियों को 30 जून तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसका मकसद लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना है।
एक्सपर्ट का कहना है कि समय पर सत्यापन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। हालांकि, बाद में ई-केवाईसी पूरी करने पर भविष्य की बुकिंग पर लाभ मिल सकता है, लेकिन बीच की अवधि का रुका हुआ भुगतान वापस मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती।
घर बैठे भी पूरा कर सकते हैं प्रॉसेस
अच्छी बात यह है कि ई-केवाईसी के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अधिकांश गैस कंपनियों ने यह सुविधा मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी है। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहक अपने-अपने आधिकारिक ऐप के जरिए घर बैठे प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
अगर किसी उपभोक्ता को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी आती है, तो वह अपने नजदीकी गैस एजेंसी कार्यालय में जाकर भी बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता।
ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?
सरकार लगातार डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। ई-केवाईसी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि LPG सब्सिडी सही व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंचे। इससे डुप्लीकेट कनेक्शन, फर्जी लाभार्थियों और गलत भुगतान जैसी समस्याओं पर भी रोक लगती है।
कैसे करें ऑनलाइन ई-केवाईसी?
- सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
- मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें।
- अपने LPG कनेक्शन की जानकारी जोड़ें।
- प्रोफाइल सेक्शन में जाकर e-KYC विकल्प चुनें।
- आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें।
- जानकारी सत्यापित होने के बाद आवेदन सबमिट कर दें।
अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द इसे पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। इससे गैस सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।