LPG सिलेंडर के रेट अपडेट, चेक करें आज 7 जुलाई को बढ़े या घटे?

LPG Price Today: इंडियन ऑयल के 7 जुलाई रेट के अनुसार देश में सबसे महंगा सिलेंडर लेह में है। आज यहां घरेलू सिलेंडर 1196.5 और कमर्शियल 3594.50 रुपये का है। पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये और कमर्शियल का दाम 3227 रुपये है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। कोलकाता घरेलू सिलेंडर 968 और कमर्शियल 3081.50 रुपये का है। इसका मतलब यह है कि एलपीजी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इस साल 1533 रुपये बढ़ाकर 183 रुपये घटाया होटल, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडरों पर महंगाई की मार इस साल खूब पड़ी। जुलाई को छोड़ हर महीने रेट बढ़े। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1 दिसंबर 2025 में 1580.50 रुपये का था। जनवरी 2026 में यह 1691.50 रुपये और फरवरी में 1740.50 रुपये का हो गया।

1 मार्च 2026 को जब एलपीजी के नए रेट जारी हुए तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में महज 28 रुपये की वृद्धि हुई और यह 1768.50 रुपये पर पहुंच गए। इसके बाद 7 मार्च को फिर से रेट जारी किए गए 114.50 रुपये बढ़कर यह 1883 रुपये पर पहुंच गया। 1 अप्रैल 2026 को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2078.50 रुपये पर पहुंच गए।

मई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ऐतिहासिक रूप 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई और दिल्ली में कीमत सीधे पहुंच गई 3071.50 रुपये पर। 1 जून को भी इसमें 42 रुपये का इजाफा हुआ और दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर ₹3,113.50 का हो गया है। जुलाई में जाकर राहत मिली भी तो इत्ती सी। कमर्शियल सिलेंडर 183 रुपये सस्ता हो गया।

घरेलू सिलेंडर के रेट भी बढ़े

दूसरी ओर घरेलू सिलेंडर के दाम पूरे एक साल बाद बदले थे। IOCL के अनुसार 7 मार्च 2026 को रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 60 रुपये बढ़ गए। दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से 913 रुपये पर पहुंच गईं। इसके बाद 7 जून को दाम 29 रुपये और बढ़ गए। यह सिलेंडर 942 रुपये का हो गया। यानी इस साल अब तक घरेलू LPG सिलेंडर 89 रुपये महंगा हो चुका है।

इस साल दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के रेट कैसे घटे/बढ़े 1 जुलाई को रेट 2930 रुपये पर आया और 183 रुपये घटा

1 जून को 42 रुपये बढ़ कर 3,113.50 पर पहुंच गया।

1 मई को 993 रुपये उछलकर 3071.50 पर पहुंचा।

1 अप्रैल को 195.50 रुपये महंगा होकर 2078.50 पर पहुंचा।

7 मार्च को 114.50 रुपये महंगा होकर 1883.00 रुपये पर पहुंच गया।

1 मार्च को 28 रुपये बढ़ा और 1768.50 रुपये पर पहुंच गया।

1 फरवरी को 49 रुपये बढ़कर 1740.50 पर पहुंच गया।

1 जनवरी यान नए साल के पहले ही दिन 111 रुपये का झटका और सिलेंडर 1691.50 पर पहुंच गया।

जयपुर से रांची तक क्या हैं आज एलपीजी के रेट जयपुर में भी आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.5 और कमर्शियल सिलेंडर 2957.50 रुपये का है। जबकि, चेन्नई में नीला वाला सिलेंडर 3106 रुपये और लाल वाला रसोई गैस सिलेंडर 957.5 रुपये का है। इंदौर में कमर्शियल सिलेंडर 3040.50 रुपये जबकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 970 रुपये पर स्थिर है।