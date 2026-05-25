LPG सिलेंडर के रेट अपडेट, पेट्रोल-डीजल 10 दिन में ₹8 हो चुका हैं महंगा
LPG Price Today: दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 913 और कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 रुपये का है। मुंबई में घरेलू 912.50 और कमर्शियल 3,024 रुपये है। गुरुग्राम में घरेलू 921.50 रुपये और कमर्शियल 3,088 रुपये है। नोएडा में घरेलू 910.50 रुपये और कमर्शियल 3,071.50 रुपये है।
LPG Price Today: देशभर में पिछले 12दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चार बार इजाफा हुआ। इन 12 दिनों में पेट्रोल-डीजल करीब 8 रुपये महंगे चुके हैं। हालांकि, पिछले 12 दिनों में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक मई को कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक झटके में 993 रुपये बढ़ गए थे। दूसरी तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम का दावा है कि कहीं भी एलपीजी सप्लाई में दिक्कत नहीं है।
बता दें आज पेट्रोल की कीमतों में 2.61 और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बड़ी छलांग लगाई गई थी। इसके बाद 19 मई को करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई।
गौरतलब है कि भारत में एलपीजी की कीमतें हर महीने की शुरुआत में बदलती हैं। यह बदलाव दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू, माल ढुलाई के खर्च और सरकारी सब्सिडी के फैसलों पर निर्भर करता है।
सरकार और कंपनियों की अपील
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें। कंपनियों का कहना है कि देश में पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह स्थिर है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
आज क्या है एलपीजी सिलेंडर के रेट
दिल्ली में इंडेन का 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 913 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3071.50 रुपये का है। मुंबई में घरेलू 912.50 रुपये और कमर्शियल 3,024 रुपये है। गुरुग्राम में घरेलू 921.50 रुपये और कमर्शियल 3,088 रुपये है। नोएडा में घरेलू 910.50 रुपये और कमर्शियल 3,071.50 रुपये है।
चेन्नई, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में LPG के रेट
चेन्नई में घरेलू 928.50 रुपये और कमर्शियल 3,237 रुपये है। भुवनेश्वर में घरेलू 939 रुपये और कमर्शियल 3,238 रुपये है। चंडीगढ़ में घरेलू 922.50 रुपये और कमर्शियल 3,092.50 रुपये है।
पटना, इंदौर,देहरादून और जयपुर में एलपीजी सिलेंडर के क्या हैं रेट
पटना में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1011 रुपये का है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज 3361 रुपये हैं। इंदौर में घरेलू सिलेंडर 941 रुपये का है और कमर्शियल 3176.5 रुपये का। देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹3129 का है। जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹3099 में बिक रहा है।
बेंगलुरु, हैदराबाद, अंडमान और तिरुवनंतपुरम में LPG के रेट
बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹3315 है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹3490 है। रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 3294.5 है। तिरुवनंतपुरम में घरेलू 922 रुपये और कमर्शियल 3,106 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें