LPG सिलेंडर के रेट 1 नवंबर को होंगे अपडेट, 5 साल पहले 594 रुपये थी कीमत
संक्षेप: LPG Price Latest: 1 नवंबर 2020 को दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत महज 594 रुपये, कोलकाता में 620.5 रुपये, मुंबई में 594 और चेन्नई में 610 रुपये थी। पिछले 5 साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 594 रुपये से 853 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, कॉमर्शियल सिलेंडर 1241.5 रुपये से 1595.50 रुपये पर।
LPG Price Latest: 1 नवंबर को वैसे तो कई बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी जेब पर सीधा प्रभाव डालेंगे, लेकिन सबसे अहम बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दाम को लेकर है। बता दें 8 अप्रैल 2025 के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में अभी भी यह सिलेंडर 853 रुपये में मिल रहा है। जबकि, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम लगभग हर महीने बदले हैं।
पिछले 5 साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 594 रुपये से 853 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, कॉमर्शियल सिलेंडर 1241.5 रुपये से 1595.50 रुपये पर। 1 नवंबर 2020 को दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत महज 594 रुपये, कोलकाता में 620.5 रुपये, मुंबई में 594 और चेन्नई में 610 रुपये थी।
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के डेटा के मुताबिक 6 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली में 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 899.50, कोलकाता में 926, मुंबई में 899.50 और चेन्नई में 915.50 रुपये थे।
6 जुलाई, 2022 को दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 1053, कोलकाता में 1079 मुंबई में 1052.50 और चेन्नई में 1068.50 रुपये का था।
30 अगस्त, 2023 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 903 कोलकाता में 929, मुंबई में 902.50 और चेन्नई में 918.50 रुपये का था।
9 मार्च, 2024 को दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 803 रुपये, कोलकाता में 829, मुंबई में 802.50 और चेन्नई में 818.50 रुपये था।
14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट
पटना 942.5
दिल्ली 853.00
लखनऊ 890.5
जयपुर 856.5
आगरा 865.5
मेरठ 860
गाजियाबाद 850.5
इंदौर 881
भोपाल 858.5
लुधियाना 880
वाराणसी 916.5
गुरुग्राम 861.5
अहमदाबाद 860
मुंबई 852.50
पुणे 856
हैदराबाद 905
बेंगलुरू 855.5
पिछली बार 50 रुपये बढ़े थे दाम
बता दें अप्रैल में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹50 बढ़ा दी गई। यह बढ़ोतरी लगभग एक साल बाद हुई। एलपीजी अब आम जनता की बुनियादी जरूरत बन चुका है, लेकिन उत्पादन और सप्लाई चेन में सुधार के बिना कीमतों पर नियंत्रण मुश्किल है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती मांग और आयात पर निर्भरता के बीच संतुलन बनाना है।
2015 में भारत में एलपीजी कनेक्शन 14.9 करोड़ थे, जो 2025 तक बढ़कर 32.9 करोड़ हो गए। यानी हर 4 लोगों के परिवार के पास एक कनेक्शन है, लेकिन घरेलू उत्पादन पिछले 8 साल से 12-13 लाख टन के आसपास ही अटका है। 2024-25 में 28.6 लाख टन खपत के मुकाबले सिर्फ 11.7 लाख टन ही उत्पादन हुआ। इस नतीजा यह है कि 10 साल में एलपीजी का आयात 20% बढ़ गया। अब घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं।