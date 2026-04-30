LPG के रेट जारी, चुनाव के बाद आज सिलेंडर के दाम घटे या बढ़े? सप्लाई पर क्या बोली सरकार?
LPG Price Today 30 April: देश में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं। इनके एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं। चुनाव के नतीजों से अधिक लोगों को आज एलपीजी रेट जारी होने का इंतजार है। आइए देखें सिलेंडर के दाम बढ़े या घटे…
LPG Price Today 30 April: पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने बाद एलपीजी के रेट जारी हो गए हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने LPG सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सप्लाई को लेकर सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया के संकट से एलपीजी आयात प्रभावित हुए हैं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एलपीजी वितरकों के पास किसी प्रकार की 'ड्राई-आउट' (गैस खत्म होने) की स्थिति नहीं है।
बंगाल में चुनाव बाद क्या हैं घरेलू एलपीजी के रेट
सूरी 970.5
पुरुलिया 968.0
कूचबिहार 966.5
बर्धमान 952.5
बांकुरा 951.5
कोलकाता 939.0
हावड़ा 939.0 – 942.0
हुगली 939.0 – 942.0
कृष्णानगर 939.0 – 942.0
नोट: mypetrolprice.com के ताजा आंकड़ों के अनुसार कोलकाता के आसपास के शहरों में कीमत करीब ₹939 से ₹942 के बीच है।
प्रमुख शहरों में एलपीजी के रेट (30 अप्रैल)
दिल्ली: · घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो): ₹913, कमर्शियल सिलेंडर: ₹2,078.50
मुंबई: घरेलू: ₹912.50, कमर्शियल: ₹2,031
कोलकाता: घरेलू 939.0, कमर्शियल सिलेंडर: ₹2,208
चेन्नई: घरेलू: ₹928.50, कमर्शियल: ₹2,246.50
जयपुर: घरेलू: ₹916.50, कमर्शियल: ₹2,031
पटना: घरेलू: ₹1,011, कमर्शियल: ₹2,365
स्रोत: इंडियन ऑयल
उत्तर प्रदेश में एलपीजी के दाम
आगरा: घरेलू सिलेंडर ₹924.50, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,132.50
गोरखपुर: घरेलू सिलेंडर ₹ 975.00, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,262.50
लखनऊ: घरेलू सिलेंडर ₹950.50, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,201.00
कानपुर: घरेलू सिलेंडर ₹928.00 कमर्शियल सिलेंडर ₹2,099.00
स्रोत: इंडियन ऑयल
अन्य शहरों में क्या हैं रेट
देहरादून: घरेलू सिलेंडर ₹932, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,136
बेंगलुरु: घरेलू सिलेंडर ₹915.50, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,161
अंडमान: घरेलू सिलेंडर ₹989, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,496.50
इंदौर: घरेलू सिलेंडर ₹941, कमर्शियल सिलेंडर ₹ 2,186
हैदराबाद: घरेलू सिलेंडर ₹ 965, कमर्शियल सिलेंडर ₹ 2,321
रायपुर: घरेलू सिलेंडर ₹984.50, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,301
स्रोत: इंडियन ऑयल
पीएनजी कनेक्शनों में भी तेजी
प्राकृतिक गैस सेगमेंट में 5.69 लाख घरेलू पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन गैसीफाइड किए गए। इसके अलावा, 2.65 लाख नए कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया गया, और 6.37 लाख नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी सेवा के लिए पंजीकरण कराया। नतीजतन, करीब 42,950 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने मौजूदा एलपीजी कनेक्शन का त्याग कर दिया।
रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रहीं
मुंबई, कोच्चि, विजाग, चेन्नई, मथुरा और गुजरात की रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर पर्याप्त स्टॉक और क्रूड इन्वेंट्री उपलब्ध है। साथ ही, बाजार में अनुशासन बनाए रखने के लिए 2,200 से अधिक छापे और निरीक्षण किए गए, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 9 संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया।
सरकार की अपील: अफवाहों पर ना आएं
सरकार ने जनता से अपील करते हुए कहा, "सरकार निर्बाध आपूर्ति और सुचारु डिलीवरी सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का आवश्यकतानुसार उपयोग करें।"
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें