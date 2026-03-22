LPG सिलेंडर के दाम में क्या हुआ है बदलाव? चेक करें अपने शहर के रेट

LPG Price: भारत अपनी घरेलू जरूरतों का करीब 60% LPG आयात करता है, और इसमें से लगभग 90% सप्लाई मध्य पूर्व से इसी रास्ते होकर आती है। ऐसे में हालात बिगड़ने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।

LPG Latest Price: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत के रसोई गैस (LPG) बाजार पर दिखने लगा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए होने वाला व्यापार लगभग ठप पड़ गया है, जिससे सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों का करीब 60% LPG आयात करता है, और इसमें से लगभग 90% सप्लाई मध्य पूर्व से इसी रास्ते होकर आती है। ऐसे में हालात बिगड़ने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।

कहां किस रेट पर मिल रहा LPG सिलेंडर, चेक करें रेट शहर – घरेलू LPG (₹) – कमर्शियल LPG (₹) नई दिल्ली - ₹913 - ₹1,884.50

मुंबई - ₹912.50 – ₹1,836

कोलकाता- ₹939 - ₹1,988.50

चेन्नई- ₹928.50 - ₹2,043.50

हैदराबाद- ₹965 - ₹2,105.50

लखनऊ- ₹950.50 - ₹2,007

बेंगलुरु- ₹915.50 - ₹1,958

पटना- ₹1,002.50 - ₹2,133.50

फरवरी से चल रहा तनाव का माहौल तनाव की शुरुआत तब हुई जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए। इसके बाद पूरे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ गया और तेल व गैस टैंकरों ने सुरक्षा कारणों से इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरना लगभग बंद कर दिया। जहाजों पर हमलों के खतरे के चलते कंपनियां ट्रांजिट से बच रही हैं, जिससे सप्लाई में भारी बाधा आई है।

भारत में LPG सिलेंडर की किल्लत इस संकट के चलते भारत में LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मार्च की शुरुआत में घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत ₹50 बढ़ाई गई, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹144 तक बढ़ा दिए गए। हालांकि इसके बाद अभी तक कोई नई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल पर्याप्त भंडार है और घबराने की जरूरत नहीं है।

सप्लाई की कमी को देखते हुए सरकार ने LPG को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लाकर इसकी वितरण व्यवस्था को नियंत्रित कर दिया है। नई रणनीति के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को केवल 20% गैस ही दी जा रही है। इससे आम लोगों की रसोई पर असर कम रखने की कोशिश की जा रही है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को राहत अच्छी बात यह है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों के लिए गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देशभर में करीब 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन इस योजना के तहत दिए गए हैं, जिससे कमजोर वर्ग को राहत मिल रही है।