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LPG सिलेंडर के दाम में क्या हुआ है बदलाव? चेक करें अपने शहर के रेट

Mar 22, 2026 01:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Price: भारत अपनी घरेलू जरूरतों का करीब 60% LPG आयात करता है, और इसमें से लगभग 90% सप्लाई मध्य पूर्व से इसी रास्ते होकर आती है। ऐसे में हालात बिगड़ने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।

LPG सिलेंडर के दाम में क्या हुआ है बदलाव? चेक करें अपने शहर के रेट

LPG Latest Price: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत के रसोई गैस (LPG) बाजार पर दिखने लगा है। होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए होने वाला व्यापार लगभग ठप पड़ गया है, जिससे सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों का करीब 60% LPG आयात करता है, और इसमें से लगभग 90% सप्लाई मध्य पूर्व से इसी रास्ते होकर आती है। ऐसे में हालात बिगड़ने का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।

कहां किस रेट पर मिल रहा LPG सिलेंडर, चेक करें रेट

शहर – घरेलू LPG (₹) – कमर्शियल LPG (₹)

नई दिल्ली - ₹913 - ₹1,884.50

मुंबई - ₹912.50 – ₹1,836

कोलकाता- ₹939 - ₹1,988.50

चेन्नई- ₹928.50 - ₹2,043.50

हैदराबाद- ₹965 - ₹2,105.50

लखनऊ- ₹950.50 - ₹2,007

बेंगलुरु- ₹915.50 - ₹1,958

पटना- ₹1,002.50 - ₹2,133.50

फरवरी से चल रहा तनाव का माहौल

तनाव की शुरुआत तब हुई जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए। इसके बाद पूरे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ गया और तेल व गैस टैंकरों ने सुरक्षा कारणों से इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरना लगभग बंद कर दिया। जहाजों पर हमलों के खतरे के चलते कंपनियां ट्रांजिट से बच रही हैं, जिससे सप्लाई में भारी बाधा आई है।

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भारत में LPG सिलेंडर की किल्लत

इस संकट के चलते भारत में LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मार्च की शुरुआत में घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत ₹50 बढ़ाई गई, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹144 तक बढ़ा दिए गए। हालांकि इसके बाद अभी तक कोई नई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल पर्याप्त भंडार है और घबराने की जरूरत नहीं है।

सप्लाई की कमी को देखते हुए सरकार ने LPG को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लाकर इसकी वितरण व्यवस्था को नियंत्रित कर दिया है। नई रणनीति के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को केवल 20% गैस ही दी जा रही है। इससे आम लोगों की रसोई पर असर कम रखने की कोशिश की जा रही है।

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प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को राहत

अच्छी बात यह है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों के लिए गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देशभर में करीब 10 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन इस योजना के तहत दिए गए हैं, जिससे कमजोर वर्ग को राहत मिल रही है।

वहीं, केंद्र सरकार ने अब गैस सप्लाई को धीरे-धीरे बढ़ाने का फैसला लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार राज्यों को गैस आवंटन को पहले के स्तर के 50% तक बढ़ाया जा रहा है, और 23 मार्च से इसमें अतिरिक्त 20% सप्लाई और जोड़ी जाएगी। खासतौर पर ढाबों, होटलों, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और कम्युनिटी किचन को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि खाने-पीने की सप्लाई चेन प्रभावित न हो।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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