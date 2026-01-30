1 फरवरी को LPG सिलेंडर के रेट होंगे अपडेट, देखें बजट डे पर मिली है राहत या लगा है झटका

संक्षेप: LPG Price: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश करेंगी। इससे पहले सुबह एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट होंगे, क्योंकि महीने की पहली तारीख को रेट अपडेट होते हैं। आइए देखें कि पिछले कई बजट डे के दौरान एलपीजी सिलेंडर के रेट घटे या बढ़े?

LPG Price Budget Day:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश करेंगी। इससे पहले सुबह एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट होंगे, क्योंकि महीने की पहली तारीख को रेट अपडेट होते हैं। आइए देखें कि पिछले कई बजट डे के दौरान एलपीजी सिलेंडर के रेट घटे या बढ़े?

इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में बजट के दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि, कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े और घटे भी हैं।

2022 में बजट डे के दिन 1 फरवरी को कॉमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली थी। इस दिन दिल्ली में 19 किलो वाला नीला सिलेंडर 91.50 रुपये, कोलकाता में 89 रुपये, मुंबई में 91.50 रुपये और चेन्नई में 91 रुपये सस्ता हुआ था।

2023 में न तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बदले और न ही कॉमर्शियल के।

2024 में बजट डे के दिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं की जेब पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को 18 रुपये तक झटका लगा था।

2025 में बजट डे के दिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को ऊंट के मुंह में जीरा जितनी राहत मिली। सिलेंडर के दाम महज 6.50 रुपये कम हुए। आज 30 जनवरी को क्या हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट भारत में इंडियन ऑयल के डेटा के आधार पर एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कीमतों की बात करें तो आज 14.2 किग्रा वाला घरेलू सिलेंडर दिल्ली में ₹853, मुंबई में ₹852.50 और लखनऊ में ₹890.50 में मिल रहा है। वहीं, कारगिल में ₹985.5, पुलवामा में ₹969, बागेश्वर में ₹890.5 का है। जबकि, पटना में इसकी कीमत ₹951 है।