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LPG सिलेंडर के दाम इस साल पहली बार घटे, आपके शहर में क्या हैं रेट, करें चेक

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • छह महीने में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 1580.50 रुपये बढ़ने के बाद आज 183.50 रुपये कम हुए हैं
  • इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3236 रुपये से घटकर 3052.5 रुपये पर आ गया है
LPG सिलेंडर के दाम इस साल पहली बार घटे, आपके शहर में क्या हैं रेट, करें चेक

जुुलाई के पहले ही दिन एलपीजी की कीमतों को लेकर राहत की बारिश हुई है। खासकर 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में बड़ी कटौती की गई है। पूरे छह महीने तक लगातार महंगाई की मार झेल रहे इन उपभोक्ताओं को थोड़ा सूकून मिला है। हालांकि, इस साल पहली बार कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। छह महीने में दाम 1580.50 रुपये बढ़ने के बाद आज 183.50 रुपये कम हुए हैं।

इंडियन ऑयल के नए रेट के अनुसार दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत तो ₹942 ही रहेगी, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपये घटकर ₹2930 हो गई है। पहले ₹3,113.50 की जगह अब हो गई है। पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 रुपये और कमर्शियल का दाम 3227 रुपये है।

ये भी पढ़ें:₹183.50 सस्ता हो गया LPG सिलेंडर, चेक करें दिल्ली से पटना तक 1 जुलाई के रेट

लखनऊ, कोलकाता में क्या है एलपीजी के रेट

लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3236 रुपये से घटकर 3052.5 रुपये पर आ गया है। कोलकाता घरेलू सिलेंडर तो 968 का ही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर आज से 3255.50 की जगह 3081.50 रुपये का हो गया है।

एलपीजी प्राइस टूडे: जयपुर और चेन्न्ई

जयपुर में भी आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 14.2 किलो वाला सिलेंडर पहले की तरह 945.5 का ही है, लेकिन आज 1 जुलाई से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2957.50 रुपये का हो गया है। जबकि, चेन्नई में नीला वाला सिलेंडर 3106 रुपये और लाल वाला रसोई गैस सिलेंडर 957.5 रुपये का है।

ये भी पढ़ें:पासपोर्ट, आधार कार्ड, LPG …. एक जुलाई से बदल रहे हैं कई नियम

देहरादून, इंदौर, रांची और लेह में क्या हैं सिलेंडर के रेट

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में घरेलू सिलेंडर के दाम आज 961 रुपये पर स्थिर हैं, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होकर 2983 रुपये पर आ गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कमर्शियल के दाम घटे हैं। आज 1 जुलाई से यह 3040.50 रुपये का मिलेगा। जबकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडेन का यह सिलेंडर आज भी 970 रुपये पर स्थिर है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल सिलेंडर अब 3131 रुपये पर आ गया है। लेह में आज घरेलू सिलेंडर 1196.5 और कमर्शियल 3594.50 रुपये का है।

जनवरी से जून तक किस महीने कितना बढ़ा कमर्शियल सिलेंडर का दाम (दिल्ली)

डेटकमर्शियल सिलेंडर के रेट रुपये मेंरेट में इजाफा रुपये में
1 जून3113.5042
1 मई3071.50993
1 अप्रैल2078.50195.50
7 मार्च1883114.50
1 मार्च1768.5028
1 फरवरी1740.5049
1 जनवरी1691.50111

इस साल घरेलू एलपीजी की कीमत 89 रुपये बढ़ी

सप्लाई में आई रुकावट का असर कीमतों पर भी पड़ा। युद्ध के बाद वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल आने से मार्च में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ाई गई थी। इसके बाद जून में फिर 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिससे दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पहुंच गई।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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