LPG सिलेंडर के बढ़े दाम, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हाहाकार, भारत में राहत बरकरार
मुख्य बातें
- LPG Price: बांग्लादेश में अब 12 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर इंडियन करेंसी में 1553 रुपये का हो गया है
- पाकिस्तान में 12 किलो के एक सिलेंडर के दाम कुछ ही दिनों में 4,500 पाकिस्तानी रुपये से बढ़कर लाहौर में करीब 7,500 रुपये पर पहुंच गया
- जबकि, भारत में जून से ही राहत है
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में रसोई गैस (LPG) की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महंगाई से दोनों देशों में हाहाकार है। बांग्लादेश में 2 महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम 475 टका यानी करीब 375 रुपये बढ़े हैं। यहां अब 12 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर इंडियन करेंसी में 1553 रुपये का हो गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में 12 किलो के एक सिलेंडर के दाम कुछ ही दिनों में 4,500 पाकिस्तानी रुपये से बढ़कर लाहौर में करीब 7,500 रुपये पर पहुंच गया। जबकि, भारत में जून से ही राहत है।
बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक महंगाई और गैस की किल्लत के बीच घरेलू LPG सिलेंडर खरीदना लोगों के लिए लगातार महंगा होता जा रहा है। सरकार की ओर से कीमतें बढ़ाए जाने के बावजूद बाजार में उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं।
बांग्लादेश एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन (BERC) ने नवंबर 2026 के लिए 12 किलो वाले LPG सिलेंडर की आधिकारिक कीमत 223 टका बढ़ाकर 2,060 टका कर दी है। इससे पहले अक्टूबर में भी सिलेंडर की कीमत में 252 टका की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह महज दो महीने में 12 किलो के सिलेंडर के दाम 475 टका बढ़ चुके हैं।
बाजार में सिलेंडर 2,200 से 2,600
कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। बाजार में कई जगह 12 किलो का सिलेंडर 2,200 से 2,600 टका तक बेचा जा रहा है। यानी लोगों को सरकारी निर्धारित कीमत से 400 से 500 टका तक ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं।
गैस विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूटर से महंगी दर पर सिलेंडर मिल रहे हैं। ऐसे में रिटेल कारोबारियों के लिए निर्धारित कीमत पर गैस बेचना मुश्किल हो रहा है। उपभोक्ता संगठनों ने आरोप लगाया है कि बाजार में फर्जी किल्लत, जमाखोरी और मनमानी कीमत वसूली जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में नियामक आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
भारत में राहत, जून के बाद से ही राहत
रसोई गैस की बढ़भारत के दोनों पड़ोसी देश कराह रहे हैं, वहीं यहां राहत है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट भले ही यहां हर महीने बदल रहे हों, लेकिन ईरान युद्ध की शुरुआत से अबतक दिल्ली में घरेलू सिलेंडर के दाम करीब 89 रुपये बढ़े। जून के बाद से तो कीमतों में कोई बदलाव ही नहीं हुआ है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में आज 11 नवंबर को भी 942 रुपये का है। भारत के घरेलू सिलेंडर में गैस भी दोनों देशों के घरेलू सिलेंडर से 2.14 किलो अधिक है। यह आज की डेट में 2743 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। भारत का 1 रुपये पाकिस्तान के 2.91 रुपये के बराबर है और 1 बांग्लादेशी टका 0.7541 रुपये के बराबर है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें