संकट के बीच LPG सिलेंडर पर ₹300 की छूट, करोड़ों ग्राहकों को फायदा

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के दाम बढ़ गए हैं। बीते दिनों सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के कारण अब देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये हो गई है। हालांकि, इस बड़े उछाल के बाद भी करोड़ों ग्राहकों को 300 रुपये सस्ती कीमत पर एलपीजी सिलेंडर दिया जा रहा है।

किसे मिलेगी राहत? दरअसल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी देती है। इस योजना की शुरुआत मई 2016 में पूरे देश के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। आज की तारीख में 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, जिन्हें सरकार सब्सिडी दे रही है।

कितने रुपये में मिलेगा सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की वेबसाइट के अनुसार, कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये में मिलेगा जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी के बाद प्रति सिलेंडर 613 रुपये देने होंगे।

बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को पूरी तरह से सुरक्षा जमा मुक्त और इंस्टॉलेशन चार्जेस रहित LPG कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिसमें कोई भी राशि डिस्ट्रीब्यूटर को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कनेक्शन 14.2 किलो या 5 किलो LPG सिलेंडर, घरेलू प्रेशर रेगुलेटर, 1.2 मीटर सुरक्षा होज पाइप, DGCC बुकलेट, मुफ्त पहला रिफिल और मुफ्त दो बर्नर स्टोव को कवर करता है। लाभार्थी को इन सभी वस्तुओं के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता।

ऑनलाइन – ग्राहक https://pmuy.gov.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आवेदन जमा करने में सहायता को निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। स्वयं आवेदन जमा करने पर कोई शुल्क नहीं है। हालांकि, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन जमा करने पर ₹20 का शुल्क लागू होगा। वहीं, ऑफलाइन में ग्राहक सीधे कॉमन सर्विस सेंटर के निकटतम एलपीजी वितरक केंद्र पर आवेदन जमा कर सकते हैं।

एलपीजी सिलेंडर पर सरकार ने दिया अपडेट पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि घरेलू रसोई गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए देश के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोगों को घबराहट में आकर सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा कि घरेलू रिफाइनरी कंपनियों ने भी एलपीजी उत्पादन 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आपूर्ति बाधित होने के बाद नए स्रोतों से कच्चा तेल लेने में भी सफल रहा है।